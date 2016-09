Oktoberfest in München hat begonnen

dpa München. Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter pünktlich um 12.00 Uhr das erste Fass Bier angezapft und damit das Oktoberfest eröffnet. Mit Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer stieß Reiter wie jedes Jahr „auf eine friedliche Wiesn“ an. Der Standardwunsch zur Eröffnung des größten Volksfestes der Welt hat in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Nach dem Amoklauf von München und mehreren Anschlägen herrschen in diesem Jahr verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.