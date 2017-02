Onlinedatenbank für Schüttorfer Ahnenforscher

Schüttorf. Mehr als 26.000 alte Schüttorfer Familiendaten hat Fred de Jong in den vergangenen sieben Jahren in eine Onlinedatenbank eingepflegt. Dank ihm können nun Nachkommen mit ein paar einfachen Klicks im Internet Informationen über ihre Ahnen bekommen. De Jong bezieht sich dabei auf die früheren Kirchenbücher der reformierten Gemeinde in Schüttorf – die mal mehr, mal weniger gepflegt worden sind. „Manche Pastoren waren faul und haben diese Bücher kaum gepflegt, andere haben noch viele Zusätze geschrieben“, berichtet de Jong. Die Zusätze beschreiben beispielsweise die Todesumstände, weitere Vornamen oder auch den möglichen Kindsvater, wenn das Neugeborene unehelich zur Welt gekommen ist.

Daten

Die ersten Informationen stammen dabei aus dem Jahr 1654, die letzten aus 1895. Sie sind allerdings lückenhaft, da einige Kirchenbücher verloren gegangen sind. Die Daten von den Katholiken fehlen ebenfalls, da die katholische Kirche diese nicht veröffentlicht. Ewald Koke aus Schüttorf hatte die Daten aus den reformierten Kirchenbüchern vor einigen Jahren digitalisiert. „Es gibt immer mehrere Einträge zu Personen. In einem Jahr wurden sie geboren, dann in einem weiteren Abschnitt wurde geheiratet und irgendwo steht dann das Sterbedatum“ berichtet de Jong. Auf den Weg zur Arbeit hat der gebürtige Grafschafter die einzelnen Daten eines einzigen Schüttorfers zusammengesucht. Am Computer hat er sie dann verknüpft und zusammengeschrieben. So sind mit einem Klick die Daten zum Geburts- und Sterbetag, Eltern, Geschwister, Ehepartner und Kinder einsehbar. Es war eine mühselige Arbeit, da viele Namen sich stark ähneln. „Wenn man auf der Homepage seinen eigenen Nachnamen sucht, sollte man auch unbedingt abweichende Schreibweisen in Betracht ziehen. Manchmal hat sich das im Laufe der Zeit geändert“, weiß de Jong.

Hobby

Mit den Daten der Gildehauser Familien hat der ehrenamtliche Ahnenforscher dasselbe schon vor ein paar Jahren gemacht und auch für eine Datenbank für Bad Bentheim hat er alle nötigen Informationen beisammen. All das macht der Ahnenforscher ehrenamtlich in seiner Freizeit. „Das ist wie puzzlen und kreuzworträtseln gleichzeitig“, beschreibt de Jong seine Beweggründe. Es gebe vor allem viele Verbindungen zwischen Gildehaus und Schüttorf. „Wer Interesse daran hat, die Ahnentafel zu erweitern, der kann sich gerne melden. Aber entweder muss die Person selbst einverstanden sein, oder mehr als 30 Jahre tot sein“, berichtet Fred de Jong.

Die Ahnentafel ist auf www.online-ofb.de/schuettorf einzusehen. Das Vorwort für die Schüttorfer Daten hat Gerd-Ludwig Hienz vom Heimatverein geschrieben.