Oppermann: Rententhema aus Wahlkampf raushalten

Gespaltenes Dresden am Tag der Einheit: Während tausende Demonstranten einem Pegida-Aufruf folgen, ruft die Staatsspitze zu Respekt und Weltoffenheit auf. Bundestagspräsident Lammert hält eine Ruck-Rede gegen Unzufriedenheit und Schwarzmalerei. mehr...

US-Außenminister John Kerry hat es Moskau angedroht. Nun macht er Ernst und bricht die Gespräche über Syrien ab. Ein schwerer Fehler, meint Russland. In Aleppo spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. mehr...

Nach 52 Jahren sollte der blutige Konflikt mit der Farc-Guerilla in Kolumbien beendet werden. Doch das Volk hat „Nein“ gesagt zu dem seit 2012 ausgehandelten Abkommen. Wie es nun weitergeht, ist völlig unklar. mehr...

In Kundus gehen die Kämpfe mit den Taliban in die zweite Nacht - nur wenige Stunden bevor in Brüssel eine große Geberkonferenz beginnt. Sie werden mit großem Aufwand und Unterstützung der USA zurückgeschlagen. Aber ihr Zeichen haben sie gesetzt. mehr...