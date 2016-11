Opposition verspricht „echten Politikwechsel“ statt Merkel

dpa Berlin. Die Opposition will mit dem Versprechen einer grundlegend anderen Politik eine vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel verhindern. Grünen-Chefin Simone Peter sagte der dpa, ihre Partei werde für einen „echten Politikwechsel“ kämpfen. Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger kündigte an, seine Partei werde sich entschlossen für eine komplette politische Kursänderung einsetzen. Riexinger machte der Kanzlerin schwere Vorwürfe. „Merkel hat die tiefe Krise, in der sich die Demokratie hierzulande befindet, entscheidend mitzuverantworten“, sagte der Linken-Chef der dpa.