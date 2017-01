Orchestertreffen zwischen Konstanz und Veränderung

Bad Bentheim. Ein stolzes Jubiläum konnte am Freitagabend das Orchestertreffen im Forum des Bentheimer Burggymnasiums feiern. Zum 50. Mal musizierten Schüler aus Bad Bentheim und Melle miteinander in der Burgstadt. Beim Jubiläumskonzert waren außerdem Schüler des Bersenbrücker Gymnasiums, des Evangelischen Gymnasium Nordhorn und des Lingener Georgianum-Gymnasiums dabei.

Am besten kann Jürgen Beckmann, langjähriger Musiklehrer am Burggymnasium, über die Geschichte der Orchestertreffen erzählen. Denn der mittlerweile 82-jährige Pensionär hat den musikalischen Austausch zwischen den Schulen ins Leben gerufen – und mehr als 30 Jahre lang aktiv mitgestaltet. Solch eine Größenordnung wie heutzutage hatte das Orchestertreffen zu Beginn allerdings nicht. „Wir sind damals mit sieben Schülern aus Bad Bentheim nach Melle gefahren“, erinnert sich Beckmann. Dort kamen dann 30 junge klassische Musiker aus Melle und Bremen zusammen. Zum Vergleich: Am Freitagabend bestand das Orchester aus 120 Mitgliedern. Eine Zahl, die in den 50 Jahren davor noch nie erreicht worden war.

„Jürgen Beckmann hat unzähligen Schülern dieses besondere Gemeinschaftserlebnis ermöglicht“, hob Johanna Schute, Schulleiterin am Burggymnasium, in ihrer Ansprache hervor. Die Orte der Proben und Konzerte wechselten in der Vergangenheit mehrfach. Reichte am Anfang noch die kleine Pausenhalle im Burggymnasium, standen später das Kurhaus und die Turnhalle in Bad Bentheim auf dem Probenplan. Als auch dieser Raum nicht mehr ausreichte, wechselte das Orchester in die Gildehauser Kirche. Seit dem Bau des Forums finden die Aufführungen dort statt.

Für die mehrtägigen Proben hat sich das Kloster Frenswegen als optimaler Ort herauskristallisiert. Denn dort können die Schüler auch übernachten. „Am Anfang wurden die Schüler noch in Privatquatieren in Bentheim und Schüttorf untergebracht“, erinnerte sich Beckmann. Anschließend ging es in die Jugendherberge und sogar die Jugendbegegnungsstätte in Emlichheim. Trotz manch stürmischer Zeiten zwischen den Mädchen und Jungen hat sich ein Wunsch Beckmanns noch nicht erfüllt. „Ich habe immer darauf gehofft, dass aus dem Orchstertreffen heraus einmal eine Ehe entsteht. Aber das kann ja noch kommen.“

Das Konzert demonstrierte eindrucksvoll, dass auch Beckmanns Nachfolger ihren Schülern mit viel Herzblut Musik vermitteln. Ein Höhepunkt war etwa „Gabriel’s Oboe“ von Ennio Morricone, bei dem Kilian Krüsselmann mit einem Trompeten-Solo seinen großen Auftritt hatte.

Die Bandbreite der 120 Schüler zwischen zwölf und 19 Jahren war groß. Zu John Miles Klassiker „Music“ begrüßte Tomke Boomgaarden-Schubandt auch ehemalige Orchester-Mitglieder des Burggymnasiums. Zusammen mit ihren jungen Nachfolgern sorgten sie für ein großes Finale, für das die Besucher viel Applaus spendeten.