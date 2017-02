Osnabrücker Zoll kämpft gegen Personalmangel

Osnabrück. Bis 2020 gehen 38 Beschäftigte beim Hauptzollamt in den Ruhestand. Ob die Stellen nachbesetzt werden, ist nach Angaben des kommissarischen Leiters des Hauptzollamts Osnabrück, Thomas Möller, noch nicht bekannt. Im Sommer werden voraussichtlich zwölf Anwärter für den mittleren Dienst und vier Anwärter für den gehobenen Dienst eingestellt. Bereits im vergangenen Sommer hatte das Hauptzollamt beklagt, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ein Drittel zu wenig Zöllner hat, um die Schwarzarbeit in der Region planmäßig zu kontrollieren. Im August arbeiteten 100 Beamte bei der FKS, das für Stadt und Landkreis Osnabrück sowie für die Landkreise Diepholz, Nienburg, Cloppenburg, Vechta und die Grafschaft Bentheim zuständig ist. Laut Plan hätten aber 135 Zöllner die Schwarzarbeit in der Region eindämmen müssen. Möller wollte auf Nachfrage nicht beziffern, wie viele Stellen bei der FKS seither hinzugekommen sind, konstatierte aber: „Eine Leitung des Zollamts muss auch in der Lage sein, einen Mangel zu verwalten.“

Seine Strategie lautet: „Ich versuche Wege zu finden, die Leistung je Arbeitsplatz zu erhöhen.“ Dazu gehöre auch, den Mitarbeitern bei ihren Wünschen nach flexibleren Arbeitszeiten und Arbeiten im Homeoffice so weit wie möglich entgegenzukommen. Das werde dann in der Regel durch größere Arbeitszufriedenheit gedankt.

„Druck rausnehmen“

Die Notwendigkeit, der überalterten Zollverwaltung ein moderneres Image verleihen zu müssen, erkannte offenbar auch das Bundesfinanzministerium. Von dort kam der Anstoß, sich mit den 51 Hauptzollämtern und Zollfahndungsämtern als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifizieren zu lassen. Im Rahmen des Audits „Beruf und Familie“ verpflichtet sich der Zoll nach eigenen Angaben zu einer „familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik“.

Möller sagt: „Ich habe selbst zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Ich weiß, wie wichtig es ist, morgens den Druck rauszunehmen. Wenn das Organisationsmodell zur Kinderbetreuung morgens platzt, dann besteht bei uns auch die Möglichkeit, das Kind zur Arbeit mitzunehmen.“ In seinem Büro etwa hat er eigens dafür Bastelsachen, Malunterlagen und Buntstifte. Für die jüngeren Kinder der Mitarbeiter würden Möglichkeiten der Kooperation mit anderen Großtagespflegestellen oder Betriebskitas noch geprüft.

Selbst bei der FKS, die viele Außentermine hat, würde versucht, je nach Bedarf gelegentliche Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten. Der 51-Jährige konstatiert: „Während früher der Grundgedanke vorherrschte: Alle meine Schäfchen müssen da sein, ist das heute nicht mehr der Fall. Wichtig ist, dass die Funktion gewährleistet ist.“

„Hohe Personalfehlbestände“

Der stellvertretende Vorsitzende des BDZ-Zollgewerkschaftsbezirks Hannover, Holger Schoneveld, ist selbst Beamter bei der FKS im Hauptzollamt Osnabrück und weiß: „Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat nach wie vor hohe Personalfehlbestände.“ Aber nicht nur dort, auch in anderen Bereichen der Zollverwaltung wie etwa im Bereich der Bearbeitung von Kfz-Steuern gebe es jetzt schon zu wenig Personal, und die Perspektive werde durch das neue Maut-Gesetz noch schlechter. Ab 2019 soll die stärkere Verrechnung von Maut und Kfz-Steuer bei schadstoffärmeren Fahrzeugen in Kraft treten. „Dann wird die Arbeit noch weiter verdichtet“, zeigt sich Schoneveld überzeugt. Die Bearbeitung fehlerhafter Bescheide, die Beantwortung von Anfragen zu den Bescheiden sowie die Bearbeitung von Rechtsbehelfsverfahren werden zu einer stark erhöhten Arbeitsbelastung führen. Während neue Kollegen erst zwei bis drei Jahre später einsatzfähig wären, würde die Arbeit sofort anfallen.

Erschwerend komme der sehr hohe Altersdurchschnitt in der Zollverwaltung und beim Hauptzollamt hinzu, da die geburtenstarken Jahrgänge aus den 60ern jetzt nach und nach in Pension gehen. Schoneveld betont: „Die Kompensierung der Altersabgänge bei gleichzeitiger zunehmender Aufgabendichte – etwa durch die Kontrolle des Mindestlohns – gestaltet sich als Mammutaufgabe.“

Wettbewerb zwischen Behörden

Um den erhöhten Personalbedarf zu decken und bei der Nachwuchsgewinnung im Wettbewerb mit anderen Behörden bessere Chancen zu haben, begrüßt Schoneveld das neue Zertifikat ausdrücklich. Obwohl es im Zollamtsbezirk Osnabrück im Vergleich mit anderen Hauptzollämtern in dieser Hinsicht bereits einen hohen Standard gebe, habe sich das Hauptzollamt Osnabrück verpflichtet, sämtliche Instrumente zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch stärker zu nutzen. Schoneveld weist auf die besondere Konkurrenzsituation hin: „Nicht nur die Zollverwaltung, auch die Polizei und die Bundespolizei suchen zurzeit verstärkt nach Personal. Ich glaube aber, dass der Zoll im Werben um den Nachwuchs die besseren Chancen hat, weil es bei uns bessere Sozialstandards gibt.“

Schoneveld lenkt den Blick aber auch auf eine andere Maßnahme, um dem Personalmangel zu begegnen. Seit August 2016 ist das Hauptzollamt Osnabrück Ausbildungs- und Einstellungsbehörde, während der Nachwuchs zuvor zentral in Potsdam eingestellt und bei Hauptzollämtern außerhalb der Region ausgebildet wurde. „Durch die Ausbildung vor Ort wird die Chance auch größer, dass der Nachwuchs später vor Ort bleibt“, sagt Schoneveld. Ein Lichtblick sei auch, dass die Ausbildungszahlen von noch 900 im Jahr 2014 auf 1300 in diesem Jahr erhöht wurden. Glücklicherweise komme auch das Personal zurück, mit dem die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verstärkt werden musste, als die Zahl der Flüchtlinge im vergangenen Jahr stetig stieg.