„Osterferienpass 2017“ bietet buntes Programm

gn Nordhorn. Die Hefte werden in diesen Tagen kostenlos in den Schulen verteilt. Kreativangebote sind einer der Schwerpunkte im Programm. Die Kunstschule der Städtischen Galerie, das „Kultur- und Tourismuszentrum Alte Weberei“, die Katholische Familienbildungsstätte, das Theaterpädagogische Zentrum (TPZ) und die Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn bieten dazu Workshops an.

Einige davon erstrecken sich über mehrere Tage. Auch der Tierpark lädt zu Bastelaktionen und darüber hinaus zu Informationsangeboten ein. Medienpädagogische Angebote wie der „Computerspieleführerschein“ sind ebenfalls im Ferienprogramm vertreten. Den Titel „Sport, Spiel, Spaß“ trägt ein beliebtes Bewegungsangebot der Stadt in Kooperation mit der Sportjugend Grafschaft Bentheim.

Für all die vorgenannten Workshops ist eine vorherige Anmeldung im Onlineverfahren erforderlich. In der Zeit von Mittwoch, 29. März, bis Dienstag, 4. April, werden unter www.nordhorn.feripro.de Anmeldungen angenommen. Bei mehr Anmeldungen als verfügbaren Plätzen erfolgt nach Ablauf der Anmeldefrist eine Auslosung. Alle Teilnehmer erhalten dann am 5. April ihren persönlichen Veranstaltungspass per E-Mail.

Viele Veranstaltungen können aber auch ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Das gilt zum Beispiel für die vier Kinotage im „Astoria-Palast“ mit Filmen für Kinder ab sechs und acht Jahren sowie für die Spieletreffs in den verschiedenen Stadtteilen. Ohne Voranmeldung können auch die „Schools-Out-Party“ und der Jungentag im Jugendzentrum sowie der Mädchentag im Jugendtreff Blanke zu Beginn der Ferien besucht werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nordhorn.de/ferienpass