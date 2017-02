Empfehlung - Osttangente in Nordhorn bleibt für Trecker tabu

Einen Kommentar dazu lesen Sie in den Grafschafter Nachrichten am Freitag – auch hier im E-Paper .

Aus der Sicht der Lingener Behörde ist mit der Freigabe der Südumgehung eine hinreichende Möglichkeit für den landwirtschaftlichen Schwerverkehr geschaffen worden, Nordhorn zu umfahren: Von der Bentheimer Straße aus können die Schleppergespanne die Stadt über Südumgehung, Denekamper Straße, Euregiostraße und Neuenhauser Straße umfahren. Die entstehende Nordumgehung soll ab Ende 2019 ebenfalls für landwirtschaftliche Verkehre frei sein, so dass die Südwestumfahrung in nördliche Richtung um Nordhorn herum bis an die Lingener Straße verlängert wird.

Die Antwort aus Lingen gab die Stadt diese Woche im Verkehrs- und Umweltausschuss des Rates bekannt. Demnach bleibt die Straßenbauverwaltung bei ihrem Nein. Sie werde einer Freigabe der Osttangente nicht zustimmen, heißt es in der Mitteilungsvorlage der Verwaltung.

Im Zuge der geplanten Erneuerung des Heseper Weges war das Thema im vergangenen Jahr erneut ins Blickfeld geraten. Der Ausbau der Straße war eigentlich für dieses Jahr geplant, wird aber wegen nicht zugewiesener Fördermittel nun frühestens 2018 beginnen. Ungeachtet dessen fürchten Anlieger, dass nach dem Ausbau des Heseper Weges noch mehr landwirtschaftlicher Schwerverkehr durch ihr Wohngebiet und die Oorde rollen wird. Deshalb hatten CDU und SPD die Verwaltung aufgefordert, sich bei der zuständigen Straßenbauverwaltung in Lingen noch einmal um die Freigabe der Osttangente zu bemühen.

Dennoch wird seit Jahren diskutiert, ob die Umgehungsstraßen für landwirtschaftliche Verkehre freigegeben werden sollen. Es geht insbesondere um die vielen Kartoffeltransporte, die auf dem Weg zur Emlichheimer Stärkefabrik durch Nordhorn rollen müssen. Das hatte zwar im August 2010 zur Freigabe der Südumgehung zwischen Bentheimer Straße und Denekamper Straße für solche landwirtschaftlichen „Durchgangsverkehre“ geführt, aber eine Freigabe der Osttangente hatten die Verkehrsplaner von Anfang an kategorisch abgelehnt.

Osttangente in Nordhorn bleibt für Trecker tabu

