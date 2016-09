OSZE wird Wahlbeobachter in Russland nahezu verdoppeln

Bei der Parlamentswahl in Russland an diesem Sonntag wird die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Zahl ihrer Beobachter im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2012 fast verdoppeln. Insgesamt werden dann 466 Wahlbeobachter im Einsatz sein.