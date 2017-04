Packende Duelle: Bayern gegen BVB voller Brisanz

dpa München. Brisanz ist zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund vorprogrammiert. Der Klassiker ist das attraktivste Duell der jüngeren Vergangenheit in der Fußball-Bundesliga. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert vergangene Duelle in der Münchner Arena.

26. Februar 2011, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 1:3

Mit dem Sieg in München liefert Dortmund sein Meisterstück ab. Fans in 200 Ländern sehen, wie Lucas Barrios, Nuri Sahin und Mats Hummels für den BVB und Luiz Gustavo für Bayern treffen. Auf Borussen-Seite leidet nur Klopps Brille: Beim Jubeln geht sie zu Bruch.

19. November 2011, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 0:1

Als „Hort der Glückseligkeit“ preist Präsident Hoeneß seinen FCB auf der Jahreshauptversammlung. Am Tag darauf schlägt Dortmund zu. In einem Duell auf Augenhöhe ist Jungstar Mario Götze der Matchwinner gegen den FCB, der zuvor in fünf Heimspielen 23 Tore erzielt hatte.

12. August 2012, Supercup: FC Bayern - Dortmund 2:1

Die Bayern gewinnen nach zuvor fünf Niederlagen gegen den BVB in Serie erstmals wieder - wenn auch nur im nationalen Supercup. „Psychologisch gut“, urteilt Heynckes. Nach drei zweiten Plätzen in der Vorsaison darf der FCB wieder eine Trophäe in Empfang nehmen.

1. Dezember 2012, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 1:1

Das Giganten-Treffen bleibt diesmal ohne Sieger. Mit dem 1:1 im Bundesligaduell können sich beide Vereine anfreunden. Getrübt wird die Partie von der schweren Verletzung Holger Badstubers, der mit einem Kreuzbandriss auf Krücken aus der Arena humpelt.

27. Februar 2013, DFB-Pokal: FC Bayern - Dortmund 1:0

Die bayerische Revanche glückt: Im Pokal-Viertelfinale bezwingt Heynckes' erstarktes Team durch ein Tor von Arjen Robben den Titelverteidiger. Im vorgezogenen Endspiel gewinnen die Bayern - und dürfen endlich auch wieder in einem bedeutenden Wettbewerb jubeln.

12. April 2014, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 0:3

Der BVB fertigt leidenschaftslose Bayern ab. Nur drei ihrer bis dato 833 Liga-Heimspiele verloren die Münchner höher. Nach dem Gewinn der Turbo-Meisterschaft kommt Bayern nicht auf Touren. „Und ihr wollt deutscher Meister sein“, skandierten die BVB-Fans hämisch.

1. November 2014, Bundesliga: FC Bayern - Dortmund 2:1

Den vorletzten Tabellenrang findet Jürgen Klopp „beschissen“. Als die Bayern-Stars ihren verdienten 2:1-Sieg feiern, müssen Klopp & Co. die branchenüblichen Schmähgesänge ertragen. „Zweite Liga, Dortmund ist dabei“, schallt es schadenfroh durch die Münchner Arena.

28. April 2015: DFB-Pokal: FC Bayern - Dortmund 0:2 i.E. (1:1)

Dortmund beendet die Triple-Träume der Bayern im Elfmeterkrimi im DFB-Pokal. Im eigentlich schon verlorenen Halbfinale feiert der BVB ein 2:0 im Elfmeterschießen, weil vier Münchner patzen. Lewandowski und Aubameyang trafen in der regulären Spielzeit.

4. Oktober 2015: Bundesliga: FC Bayern - Borussia Dortmund 5:1

Bayern deklassiert Dortmund und hängt alle Verfolger schon nach acht Spieltagen ab. Der herausragende Thomas Müller und Robert Lewandowski treffen doppelt, ein Tor erzielt Mario Götze. Der Anschlusstreffer von Pierre-Emerick Aubameyang sorgt nur kurz für Spannung.