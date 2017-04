Papenburg: Vandalen zerstören fast 30 Autoscheiben

Eine Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt die Polizei in Papenburg. Dort schlugen Unbekannte am Wochenende Dutzende Scheiben ein.

gn Papenburg. Unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben von Freitag auf Samstag eine Schneise der Verwüstung durch Papenburg gezogen. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen sollen sie bei einem Autohaus in der Straße Am Vosseberg eine Schaufensterscheibe, in der Straße Trillkeboom ein Badezimmerfenster und bei fast 30 Autos diverse Scheiben eingeschlagen haben.

Die Autos wurden in folgenden Straßen beschädigt: Breslauer Straße, Mittelkanal rechts, Mittelkanal links, Michaelisstraße, Am Vosseberg, Trillkeboom, Kreuzweg, Hans-Nolte-Straße, Plaatzenstraße, Pestalozzistraße, Dechant-Schulte-Straße, Am Takelmast und Bürgermeister-Nee-Straße. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Summe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.