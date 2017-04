Papst besucht Häftlinge für traditionelle Fußwaschung

dpa Vatikanstadt. Am Gründonnerstag hat Papst Franziskus Ex-Mafiosi die Füße gewaschen. Für den katholischen Ritus besuchte Franziskus die Haftanstalt Paliano südöstlich von Rom. Dort feierte das Oberhaupt der katholischen Kirche zur Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu eine Messe und wusch zwölf Gefangenen die Füße. Unter den Häftlingen waren laut Vatikan ein zum Christentum konvertierter Muslim und drei weibliche Gefangene. Sie bedankten sich mit Gemüse aus dem Gefängnisgarten und anderen Geschenken. Die Fußwaschung am Gründonnerstag ist der Beginn der Osterfeierlichkeiten.