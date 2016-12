dpa Rom. Papst Franziskus feiert am Abend die alljährliche Christmette im Petersdom. Tausende Gläubige werden am Heiligen Abend in der größten Papstbasilika in Rom erwartet. Auch der Andrang auf dem Petersplatz wird groß sein. Am ersten Weihnachtsfeiertag steht dann der traditionelle päpstliche Segen „Urbi et Orbi“ auf dem Petersplatz an. Der weihnachtliche Petersplatz in Rom steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Flüchtlingskrise: In der Krippe steht ein maltesisches Fischerboot.