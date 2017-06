Paris: Grönefeld/Farah verlieren Grand-Slam-Finale

Paris. Es hat für die Nordhornerin Anna-Lena Grönefeld ganz knapp nicht zu ihrem dritten Grand-Slam-Titel gereicht: Bei den French Open von Paris verlor sie am Donnerstag zusammen mit ihrem kolumbianischen Partner Robert Farah das Endspiel gegen Gabriella Dabrowski und Rohan Bopanna (Kanada/Indien) mit 6:2, 2:6 und 10:12. Bitter: Nachdem die Beiden im Entscheidungssatz zwei Matchbälle vergeben hatten, ging das Duell nach nur gut einer Stunde Spielzeit mit einem Doppelfehler von Grönefeld zu Ende.

Dabei hatte es so gut begonnen für die 31-jährige Nordhornerin und den Kolumbianer auf dem Hauptplatz Philippe-Chatrier. Den ersten Satz hatten Grönefeld und Farah in gerade einmal 21 Minuten eindrucksvoll für sich entschieden – und dabei das Geschehen so dominiert, wie bei dem Turnier zuvor wohl nur den ersten Satz in der ersten Runde (6:1 gegen McHale/Baker). Bereits beim Stand von 1:1 gelang ihnen das erste Break, danach nahmen sie ihren Gegnern auch bei einer 4:2-Führung den Aufschlag ab und fuhren in der Folge einen sicheren Satzgewinn ein. Und auch der zweite Durchgang verlief zunächst gut: Früh holten Grönefeld/Farah das nächste Break zum 2:1 – doch dann lief plötzlich gerade bei den Aufschlägen nur noch wenig zusammen: Die nächsten fünf Spiele gingen allesamt deutlich an Dabrowski und Bopanna.

Für Grönefeld und Farah musste zum dritten Mal in Folge der Matchtiebreak entscheiden. Und der wurde zu einer Nervenschlacht. Dabrowski/Bopanna gewannen die ersten drei Punkte, Grönefeld/Farah konterten stark und lagen plötzlich mit 5:3 vorne. Die nächsten beiden Punkte gingen allerdings wieder an den Gegner. Aber wieder wussten Grönefeld und Farah eine Antwort – und hatten beim Stand von 9:7 sogar zwei Matchbälle. Diese konnten sie aber nicht nutzen. Und so nutzten Gabriella Dabrowski und Rohan Bopanna ihren zweiten Matchball zum Sieg der Mixed-Konkurrenz der French Open.

Schon 2016 verloren Grönefeld/Farah ein Grand-Slam-Endspiel

Bereits im Juli 2016 hatten Grönefeld und Farah schon einmal vor dem Gewinn eines Grand-Slam-Titels gestanden: Auf dem Rasen von Wimbledon waren sie in das Endspiel eingezogen, verloren aber knapp in zwei Sätzen. Bei den US Open 2016 hatten sie kurz danach immerhin das Halbfinale erreicht. Mit dem kolumbianischen Doppelspezialisten bildet Grönefeld seit den Australian Open 2016 bei den Grand-Slams ein festes Team – und das trotz vereinzelter Rückschläge. So waren die beiden vor einem Jahr bei den French Open nicht über die erste Runde hinausgekommen und schieden auch im Januar in Melbourne gleich zum Auftakt aus.

Grönefeld verpasste am Mittwoch bei ihrem Lieblingsturnier ihren dritten Sieg beiden French Open. Auf dem Sandplatz von Roland Garros gewann die Nordhornerin im Jahr 2014 das Mixed an der Seite des Niederländers Jean-Julien Rojer. 2003 gewann sie den Juniorinnenwettbewerb von Paris.