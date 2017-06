Pariser Rathaus wird nach US-Absage an Klimavertrag grün angestrahlt

dpa Paris. Nach der US-Absage an das Pariser Klimaabkommen setzt die französische Hauptstadt ein Zeichen für den Klimaschutz: Das Pariser Rathaus sollte am späten Abend grün angestrahlt werden. Das kündigte Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf ihrem Twitter-Account an. „Indem er die Vereinigten Staaten aus der Vereinbarung von Paris zurückzieht, begeht Präsident Trump heute einen fatalen Fehler mit dramatischen Konsequenzen“, teilte sie mit.