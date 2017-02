Parkraum in Ohne wird knapp

Ohne. Bei der bevorstehenden Dorfsanierung in Ohne bestimmt die Zukunft der Kastanienreihe entlang der Dorfstraße bislang die öffentliche Diskussion (die GN berichteten). Bei der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus wurde in dieser Woche aber ebenfalls deutlich, dass es bei dem Projekt noch weiteren Redebedarf gibt. Als Diplom-Ingenieur Thomas Honnigfort vom beauftragten Planungsbüro aus Haren die Details zur Dorfsanierung präsentierte, meldeten sich vor allem die Anwohner zu Wort.

Dabei standen die Entwässerung und die Parkplatzproblematik im Dorfkern im Mittelpunkt. Parallel zu den Umbauarbeiten an der Dorfstraße soll auch die Regenwasserkanalisation erneuert werden. Dieses Projekt ist allerdings kein direkter Teil der von der Landesregierung geförderten Dorfsanierung. Die Kosten für die neue Kanalisation teilen sich die Gemeinde Ohne und die Samtgemeinde Schüttorf zu je 50 Prozent. Auf die Anwohner kommen daher keine Extra-Kosten zu.

In den aktuellen Entwürfen zur Erneuerung der Dorfstraße wird das gesamte Regenwasser in Richtung der Häuserfront abgeleitet. Anwohner wiesen allerdings darauf hin, dass das Wasser bei starkem Regen nicht abfließe. Thomas Honnigfort kündigte an, das in den neuen Entwürfen zu berücksichtigen. „Dafür machen wir diese Versammlung. Damit neue Anregungen in die Pläne eingearbeitet werden können“, betonte Honnigfort. Grundsätzlich ist geplant, die neue Straße komplett ebenerdig ohne Bordsteinkanten und Fahrrinnen anzulegen. Außerdem soll auch die Bushaltestelle in die Straße integriert werden.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat die Gemeinde die Möglichkeit, Tempo-30-Zonen auszuweisen. Im Rahmen der Dorfsanierung sollen die Versorger und Telekommunikationsunternehmen auch die Gelegenheit erhalten, neue Leitungen zu verlegen.

Ein weiterer Kritikpunkt der Dorfbewohner in Ohne war die Parkplatzsituation im Ort. Durch die Schaffung von neuem Wohnraum und neuen Übernachtungsmöglichkeiten, beispielsweise im ehemaligen Feuerwehrhaus, habe das Parken im Dorf stetig zugenommen. Die Verbreiterung der Dorfstraße könnte dazu führen, dass im Ort noch mehr „wild“ geparkt werde.

Auch diese Problematik soll in den überarbeiteten Plänen berücksichtigt werden. Parkverbotszonen sind dabei ebenso denkbar wie Poller zur Regulierung der Parkflächen. Darüber hinaus soll über die Ausweisung von neuen, extra markierten Parkflächen im Dorfkern Ohne gesprochen werden.