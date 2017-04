Parlamentsabstimmung über Neuwahl in Großbritannien

dpa London. Gegen 15.20 Uhr will das britische Parlament heute über eine Neuwahl am 8. Juni abstimmen. Vorher ist eine Debatte im Unterhaus angesetzt. Premierministerin Theresa May will sich mit der Neuwahl Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern. Dass sie für die geplante Neuwahl die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht, gilt als sicher. Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet nicht damit, dass die Parlamentswahl in Großbritannien die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt beeinträchtigen wird.