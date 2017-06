Pastor Visch hat für Wilsum Großes geleistet

„Auf den Spuren von Wessel Friedrich Visch“ lautet der Titel einer Ausstellung in der reformierten Kirche Wilsum. Am Pfingstmontag kamen viele Interessierte, um sich die Exponate des 18. und 19. Jahrhunderts anzuschauen.

Wilsum. Die Mitglieder der Geschichtswerkstatt Wilsum präsentieren das Ergebnis ihrer Spurensuche. Die Ausstellung zeigt den Lebensweg des am 25. August 1773 in Ohne geborenen Wessel Friedrich Visch. Er war der älteste Sohn des Predigers Carl Arnold Bernhard Visch und dessen Frau Fenne (geb. Buscher). Am 15. März 1793 wurde Visch nach dreijährigem Studium in Groningen im Alter von 19 Jahren unter sechs Bewerbern als Prediger für die Gemeinde Wilsum gewählt. Die Ordination erfolgte am 23. Juni 1793.

Die Ausstellung in der Kirche wird von den Mitgliedern der Geschichtswerkstatt Wilsum begleitet. Mit einer großen Bilder-Collage zeigen sie den Lebensweg von Wessel Friedrich Visch während der sogenannte „Franzosenzeit“ auf. Visch war nicht nur Prädikant, sondern auch Heimatforscher und Archäologe. Er setzte sich immer sehr für die Bevölkerung ein. So besorgte er zum Beispiel 1809 für die 15-jährige Taubstumme Fenne Timmerjans einen Ausbildungsplatz am seinerzeit bekannten Institut für Taubstumme in Groningen. Visch schrieb unter anderem ein Schulbuch – für die Obergrafschaft auf Deutsch, für die Niedergrafschaft auf Niederländisch.

66 Jahre im Amt gewesen

1805 stellt Visch einen Antrag für den Bau einer Papiermühle in Wilsum und war sogar bereit, dafür auf einen großen Teil seines „Salaires“ (Gehaltes) zu verzichten. Für seine Verdienste verlieh ihm der König von Hannover den Guelphenorden. Visch starb am 3. Februar 1860 nach 66-jähriger Amtszeit an den Folgen eines Schlaganfalls und wurde in Wilsum neben der Kirche beigesetzt. 1935 hat der Heimatverein der Grafschaft dort ihm zu Ehren eine Gedenktafel angebracht.

Die Ausstellung in der Kirche wird ergänzt durch Gegenstände wie eine Weinkanne aus dem Jahr 1853 oder eine Silberschale, die Visch am 23. Juni 1843 zu seinem 50. Predigerjubiläum geschenkt bekam. Unter Glas zu sehen ist ebenso eines der heute seltenen Exemplare des Geschichtsbuches von dem Pastor sowie ein Porträt, das eine seiner Töchter zeigt. Ein Medaillon zeigt zudem die beiden Töchter Carolina Arnoldine Bernardina und Johanna Elisabeth vor dem Grabstein ihrer Mutter Elisabeth, die nach der Geburt der beiden Mädchen gestorben war. Viele Schriftstücke und Bücher des Witwers Visch, die er bis zu seinem Tod 1860 geschrieben hat, sind in Vitrinen ausgestellt.

Die Ausstellung ist noch einmal am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

