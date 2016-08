Pastor Zeidler verabschiedet sich nach 34 Jahren

Pastor Ulrich Zeidler feiert am Sonntag, 28. August, seinen Abschiedsgottesdienst. Er verlässt die evangelisch-reformierte Gemeinde in Ohne nach 34 Jahren. Die Zeit in der Gemeinde beschreibt er „wie in einer guten Ehe“.

Ohne. Das Thema der Abschiedspredigt am Sonntag heißt nicht zufällig: Dankbarkeit. So empfindet Pastor Ulrich Zeidler seine Zeit in Ohne. „Es war eine runde Sache, wenn auch nicht immer konfliktfrei“, lautet die Bilanz im GN-Gespräch. „Wie in einer guten Ehe eben“, so die Zeidlers. Ulrich Zeidler muss schmunzeln. Seine Entscheidung für die Pastorenstelle in der evangelisch-reformierten Gemeinde in Ohne hat er vor 34 Jahren ganz bewusst getroffen. Nach seiner Vorstellungspredigt im Herbst 1982 war ihm zu Ohren gekommen: Diesen Mann sollte die Gemeinde gut festhalten. Als er dem Kirchenrat dann signalisierte, dass er sich vorstellen könnte, sein ganzes Berufsleben in Ohne zu verbringen, da sei man doch perplex gewesen und er habe zu hören bekommen: Das werden wir dann ja sehen. Diese Zurückhaltung ist Zeidler anfangs häufiger begegnet. Aber er und seine Frau Angelika haben schnell begriffen: Das ist gar nicht böse gemeint. Der Grafschafter sei eben eher vorsichtig. Nach einem Jahr in Ostfriesland zuvor sei es für ihn aber schon eine Umstellung gewesen. Am Ende ist es dann doch so gekommen, wie Ulrich Zeidler sich das vorgestellt hatte – und er konnte bis zum vorgezogenen Ruhestand bleiben.

Neues Zuhause in Schüttorf

„Ich bin ein bodenständiger Mensch und viele Wechsel hätten mir sicher nicht gelegen“, schwärmt der 64-Jährige von seiner Zeit in Ohne. Das schöne Pfarrhaus am Waldrand hat das Ehepaar bereits verlassen und in Schüttorf ein neues Zuhause gefunden. Und schnell gemerkt: Es ist doch etwas anderes, in der Stadt zu leben und nicht auf dem Dorf. Denn vor allem die Nachbarschaft und die Anteilnahme der Menschen in Ohne hat das Ehepaar Zeidler von Anfang an positiv überrascht, ob bei den Geburten der beiden Töchter 1982 und 1986 oder beim Tod von Angelika Zeidlers Vater, als Nachbarn wie selbstverständlich in ihren Geburtsort Freren kamen.

Ulrich Zeidler ist in Münster geboren und in Düsseldorf aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sein Studium absolvierte er in Münster und Göttingen, in Westfalen lernte er auch seine Frau kennen, die ebenfalls Theologie studierte, aber das zweite Examen nicht mehr ablegte. Als Ältestenpredigerin in Ohne ordiniert, predigte sie in der dortigen Kirche bisweilen, allerdings eher selten. Da Angelika Zeidler auch den Frauenkreis und den Kindergottesdienst leitet und für den Gemeindebrief zuständig ist, habe die Gemeinde beide schnell quasi als Team akzeptiert.

Nach Stationen in Uelsen als Vikar und Veenhusen als Pastor coll. sind die Zeidlers in Ohne gelandet und haben sich schnell eingelebt. Auch wenn sie sich an einige Regeln gewöhnen mussten, die sie einfach nicht kannten. Zum Beispiel, dass am Dienstag nach dem Taufgottesdienst die Nachbarn eingeladen werden müssen. Beim zweiten Kind waren die Regeln klar. Auch Grafschafter Namen waren am Anfang gewöhnungsbedürftig und führten zu manchen Missverständnissen, die dann – mit einer Prise Humor – aufgeklärt werden konnten. Denn Vornamen wie Gesine und Harm waren bis dahin den Eheleuten nicht wirklich geläufig. Ansonsten genossen sie die Arbeit in der ältesten Kirche der Grafschaft und das Landleben. Wie sich auch kirchenferne Menschen bei der 900-Jahr-Feier des Kirchspiels Ohne im Jahr 2010 engagierten, hat Ulrich Zeidler besonders beeindruckt. „Aber leider bröckelt das mit der Nachbarschaft auch ein bisschen, weil die jungen Leute inzwischen nicht mehr ganz so mitmachen“, bedauert er ein wenig, dass auch in Ohne bestimmte Entwicklungen nicht aufzuhalten sind.

Gute ökumenische Beziehungen zur westfälischen Nachbarschaft

Auch in ihrer Kirche sind sonntags die Reihen nicht mehr ganz so gut besetzt wie früher. Aber zu Ostern, Weihnachten, bei Beerdigungen und den Familien- und Jugendgottesdiensten ist Ulrich Zeidler immer noch sehr zufrieden. 730 Mitglieder gehören der evangelisch-reformierten Gemeinde an, die neben Ohne und einem Teil von Samern auch Haddorf und Klein-Haddorf umfasst. So seien auch die guten ökumenischen Beziehungen zur westfälischen Nachbarschaft erklärbar, die sich in drei bis vier Bibelgesprächen pro Jahr in Wettringen widerspiegeln würden. „Wir waren immer willkommen und haben uns gut ergänzt“, so der 64-jährige Pastor. Aus Anlass des Jubiläums habe der Pfarrer vom Bischof in Münster wohl auch wegen dieser guten Beziehungen vom Bischof von Münster die Genehmigung bekommen, 2010 am Jubiläumsgottesdienst auf einem Bauernhof in Klein-Haddorf teilzunehmen.

Zeidler will sein Orgelspiel verbessern

„Die Kirchen müssten aber auch neue Wege gehen, wenn wir die jungen Leute halten wollen“, sind die Zeidlers überzeugt. Der Gospelchor ist so ein Beispiel, bei dem beide als Sänger aktiv sind neben vielen anderen auch aus Schüttorf und Bad Bentheim. 50 sangesfreudige Menschen mit Rhythmusgefühl machen mit, darunter auch ein halbes Dutzend Männer. Überhaupt ist die Musik eine der großen Leidenschaften von Ulrich Zeidler, neben dem Lesen und dem Computer. Auch im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf sind sie regelmäßige Gäste. Sein in Studientagen erlerntes Orgelspiel will der Pastor im Ruhestand verbessern. Auch mit diesem Instrument ist es ihm bisher schon gelungen, jungen Leuten mit 16 oder 17 Jahren die Kirche schmackhaft zu machen – meist bis sie zum Studium die Grafschaft verlassen haben.

Nachfolge noch nicht geklärt

Wie lang so ein Berufsleben in einer einzigen Gemeinde sein kann, macht Angelika Zeidler an einem Beispiel deutlich: Heute kämen in den Kindergottesdienst jene Väter mit ihren Kindern, die sie und ihr Mann schon als Fünfjährige Anfang der 1980er-Jahre kennengelernt haben. Die Zeidlers bedauern jedenfalls, dass die Nachfolge im Ohner Pastorat noch nicht geklärt ist, obwohl der Abschied von Ulrich Zeidler, seit eineinhalb Jahren bekannt ist. Aber inzwischen gelten 1800 Gemeindemitglieder als Maßstab für eine ganze Stelle. Im Laufe der Jahre hat der bisherige Pastor aber immer Zusatzaufgaben wahrnehmen müssen: In anderen Gemeinden, als Krankenhausseelsorger, Jugendpastor oder im monatlichen Gottesdienst für Gehörlose in der Grafschaft, an denen immer etwa ein Dutzend Interessierte teilnehmen. Diese Aufgabe würde Ulrich Zeidler gern weiter wahrnehmen, weil sie ihm am Herzen liegt – und er ein wenig von der Gebärdensprache versteht. Aber auch darüber sei trotz eines entsprechenden Antrages noch keine Entscheidung gefallen.