Paul staunt: Selfie mit dem Papst

ue Bad Laer/Rom. Gemeinsam mit seiner Mutter Rabea Schlepphege und seiner Klassenlehrerin Anke Stentzel traf Paul in Rom Papst Franziskus im Rahmen einer Generalaudienz. Begleitet wurde er von seinen Klassenkameraden der 4a der Grundschule am Salzbach.

Eine Generalaudienz hält der Papst jeweils mittwochs ab. Dabei sind auf dem Petersplatz rund 30.000 Menschen anwesend. Paul und seine Klasse hatten aber Glück. Als angemeldete Gäste erhielten sie spezielle Plätze seitlich gelegen auf einer Treppe. Dort war dem Neunjährigen ein kurzes persönliches Zusammentreffen mit dem Heiligen Vater garantiert. Gegen 10.30 Uhr fuhr Franziskus mit dem Papamobil über den Platz und begrüßte die Menschen. Anschließend sprach er auf Italienisch ein kurzes Gebet und trug die Lesung vor. Beides wurde anschließend in fünf Sprachen zusammengefasst übersetzt. Nach dieser Zeremonie trat Franziskus dann zu den besonderen Gästen an der Seite des Platzes.

„Wir hatten alle Herzklopfen“, erinnert sich Anke Stentzel an die Situation, als sich der Papst näherte. Er habe „so ein freundliches Wesen“, erzählt sie weiter, „immer ein Lächeln im Gesicht“, ergänzt Rabea Schlepphege. Es sei noch einmal etwas ganz anderes, den Papst zu treffen, als einen anderen Prominenten. Nach und nach schritt Franziskus die Gäste ab, bis er schließlich vor der Gruppe aus Bad Laer stand. Während seine Mitschüler ein wenig hinter dem Viertklässler platziert waren, stand Paul mit seiner Mutter und seiner Lehrerin in der ersten Reihe. Dort reichte der Papst ihnen die Hand, und die drei hatten die Gelegenheit, für rund zwei Minuten mit ihm zu sprechen. Mit einem strahlenden Lächeln überreichte der Neunjährige dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ganz souverän ein Kinderbuch mit dem Titel „Kleiner Tiger, werde doch bitte gesund“. Er und seine Klasse hatten es bei einer Spendenaktion für den Verein „Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte“ angefertigt und sammelten durch den Verkauf und andere Aktionen letztlich mehr als 14.000 Euro.

Der „Kleine Tiger“, das ist Paul selbst, denn er leidet seit seiner Geburt an einem Immunschwächedefekt, dem Hyper-IgM-Syndrom. Mutter und Klassenlehrerin erläuterten dem Papst den Hintergrund der Aktion. Interessiert blätterte Franziskus in dem Buch. Da der 79-Jährige unter anderem in Frankfurt am Main studiert hat, kann er deutsche Texte lesen, und auch die Sprache beherrscht er recht gut. Paul erhielt vom Papst einen Kuss auf die Stirn. „Ich segne Paul und die Klasse 4a“, verkündete der Papst. „Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment“, resümierten Rabea Schlepphege und Anke Stentzel. „Wir mussten aufpassen, dass nicht die Tränen flossen.“ Um dieses Ereignis auch für später festzuhalten, bat Paul Franziskus um ein Selfie-Bild. Mit Freude stimmte der Papst zu, und Rabea Schlepphege drückte auf den Auslöser ihres Smartphones. Mit den Worten „Betet für mich, ich kann es gebrauchen“, verabschiedete sich Franziskus schließlich von Paul und der Klasse 4a. „Der ist cool drauf“, fasste Paul das Treffen mit Franziskus später gelassen zusammen.

In die Wege geleitet hatte Anke Stentzel die Reise. Denn, da Paul dieses Jahr seine Erstkommunion feierte, äußerte er den Wunsch, einmal den Papst treffen zu wollen. Stentzel sprach darauf mit dem Bistum Osnabrück. „Unser Dank gilt Bischof Bode, der sich beim Vatikan engagiert hat“, so die Lehrerin weiter. Mitte Oktober gab Bode der Klasse dann den Reisesegen mit auf den Weg.