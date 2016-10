Per Twitter Grippewellen vorhersagen

Eine Karte zeigt, in welchen US-Bundesstaaten wahrscheinlich demnächst besonders viele Menschen an Grippe erkranken.

An seinem Computer arbeitet der Bad Bentheimer Hendrik Berkemeyer in Osnabrück daran, Grippevorhersagen mit dem Programm „Watson“ zu verbessern. Fotos: Stephan-Park

Bad Bentheim. Der IT-Riese IBM und das Robert-Koch-Institut haben Interesse daran, mit Hendrik Berkemeyer zusammenzuarbeiten. Denn der 26-jährige Bad Bentheimer „Cognitive Science“-Student an der Universität Osnabrück arbeitet an einem Programm, das Grippevorhersagen revolutionieren könnte. Welche Bedeutung sein Programm hat, merkt man dem jungen Mann beim Arbeiten nicht an. Gelassen erzählt er, dass es sich für ihn noch immer vor allem um ein Studentenprojekt handelt.

„Die Idee hatte ich vor einem Jahr, als ich nach einem Thema für meine Abschlussarbeit gesucht habe“, erinnert er sich. Schon lange hätte es ihn gereizt, künftige Entwicklungen möglichst präzise anhand von Daten aus Social-Media-Kanälen vorherzusagen. Twitter eignet sich dafür besonders. Da es in den USA stark verbreitet ist und seine Arbeit einen praktischen Nutzen haben sollte, entschied er sich, die amerikanischen Grippevorhersagen verbessern.

In den USA melden Krankenhäuser und Ärzte der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC Grippefälle. „Da der Meldevorgang und die Auswertung viel Zeit in Anspruch nehmen, werden die Daten meist mit zwei Wochen Verspätung veröffentlicht“, sagt Berkemeyer. Alle Vorhersagen, die anhand der Daten getroffen werden, sind darum oft unpräzise. „Gerade was plötzlich auftretende Spitzenwerte anbetrifft, werden diese selten exakt vorhergesagt. Und genau dort habe ich angesetzt.“

Berkemeyer entwickelte den Plan, aktuelle Daten in die Prognose einfließen zu lassen. Diese lieferte ihm der Kurznachrichtendienst Twitter. „Ein Mensch könnte das aber nicht. In den USA werden jeden Tag 500 Millionen Kurznachrichten, sogenannte Tweets, verschickt.“ Er musste deshalb ein Programm finden, dem er beibringen konnte, welche Nachrichten unter den Millionen Tweets für Grippevorhersagen überhaupt relevant sind. Der 26-Jährige setzte sich mit dem US-Technologiekonzern IBM in Verbindung, der sofort Interesse an dem Projekt hatte. Berkemeyer erhielt Zugriff auf die leistungsstarken IBM-Rechner in den USA. Dort läuft das hochentwickelte Programm „Watson“, dass die englische Sprache versteht.

„Eine Gruppe Studenten und ich haben ,Watson‘ dann für unsere Zwecke weiterentwickelt.“ Berkemeyer erzählt, dass er anhand von Tweets dem Programm beibrachte, auf was es bei Nachrichten achten sollte. „Das war ein echter Vollzeitjob. Wir mussten ,Watson‘ tausende Beispiele geben, damit es genau verstand, was wir wollten.“ Denn anders als „Google“ sucht das Programm nicht einfach nach Begriffen, sondern wertet Wörter in ihrem Kontext aus.

„Wenn jemand schreibt, dass er vor zwei Wochen Husten hatte, weiß das Programm, dass die Information kaum Relevanz hat. Gleiches gilt, wenn jemand berichtet, dass sein Freund womöglich eine Erkältung hat.“ Wichtig dabei: Die Schreiber der Nachrichten müssen in ihrem Profil hinterlegt haben, wo sie wohnen. „Wir wollen vorhersagen, an welchen Orten Grippewellen auftreten und wohin sie sich ausbreiten. Dazu brauchen wir Geodaten.“

Im zweiten Schritt brachten Berkemeyer und sein Team dem Programm bei, Fragen von Internetnutzern zu beantworten. „Das hört sich einfach an. Schließlich versteht das Programm die englische Sprache. Aber Computer antworten zu logisch“, erklärt er. „Watson“ musste lernen, ähnlich wie ein Mensch zu denken. So hätte das Programm auf die Frage „Habe ich eine Erkältung?“ zunächst folgerichtig mit „Ich weiß nicht“ geantwortet. Das sei für einen Menschen aber eine unbefriedigende Antwort.

Erst nach wochenlangem Training habe „Watson“ den nächsten Schritt getan und eine Gegenfrage gestellt. „Es erwidert jetzt: Welche Symptome haben Sie?“, sagt Berkemeyer. Nun könnten „Watson“ und die Nutzer sich unterhalten. Ganz ausgefeilt ist das Dialog-System jedoch noch nicht, wie ein Test der GN zeigt. So verabschiedet sich das Programm manchmal mitten im Gespräch oder versteht Fragen falsch. Das Programm funktioniert allerdings bereits so gut, dass das Robert-Koch-Institut Interesse angemeldet hat. Dazu müsste „Watson“ erneut trainiert werden, diesmal in deutscher Sprache. Da in der Bundesrepublik Twitter nur von einer Minderheit genutzt wird, müsste zudem auf andere Social-Media-Platformen zugegriffen werden. Berkemeyer betont, dass es sich nur um erste Gespräche handle. „Bislang haben beide Seiten lediglich die Fühler ausgestreckt.“

Momentan konzentriert sich der 26-Jährige deshalb auf den amerikanischen Markt. In Kürze reist er für einen Wettbewerb von IBM in die USA. Dort tritt „Watson“ gegen die Programme von Teams verschiedener US-Elite-Universitäten an. „Hinter deren Projekten stehen riesige Geldsummen. Dass wir von der Universität Osnabrück überhaupt dabei sein können, ist schon eine tolle Sache“, sagt Berkemeyer bescheiden.

Auf der Webseite www.flu-prediction.com können sich Interessierte einen ersten Eindruck von dem Programm verschaffen. Es handelt sich allerdings um eine ältere, noch nicht so weit entwickelte Version.