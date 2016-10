Peta-Anzeige: Albert Stegemann wehrt sich

Ringe.

Video Nach Anzeige: Albert Stegemann kritisiert Vorgehen von Peta Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ringe: Peta zeigt den Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann an. Der Landwirt aus Ringe möchte die Vorwürfe gegen ihn nicht auf sich sitzen lassen und lud heute ein, um öffentlich zu machen, mit welchen Methoden Tierrechtsorganisation inzwischen vorgehen.

Der CDU-Politiker hat schnell reagiert. Sofort nach Bekanntwerden der Anzeige beim Veterinäramt des Landkreises ist er in die Offensive gegangen und hat die Presse auf seinen Hof in Ringe eingeladen. Das Veterinäramt ist am Mittwoch den Vorwürfen auf den Grund gegangen.

Die von der Tierschutzorganisation Peta erhobenen Vorwürfe hätten sich jedoch in keinster Weise bestätigt. „Das ist ein ordentlich geführter Betrieb“, sagte Kramer gegenüber den GN.

In der Printausgabe von Freitag gibt es weitere Informationen und einen Kommentar – und natürlich hier im E-Paper.