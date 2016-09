Pfadfinderschaft St. Georg feiert in der Region

Osnabrück/Lingen/Nordhorn. „Unser Grundprinzip hat sich kaum geändert“, sagt Sven Benkendorf. Vor 20 Jahren begann der 30-jährige Bildungsreferent des Diözesanverbandes selbst als Pfadfinder in Haselünne. „Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet es vor allem, Abenteuer zu erleben – das muss nicht heißen, in Höhlen zu klettern, sondern in der eigenen Lebenssituation etwas zu wagen und auszuprobieren.“

Die DPSG ist mit 95.000 Mitgliedern bundesweit der größte katholische Jugendverband, im Bistum sind 1100 Mitglieder ab 7 Jahren in 15 Stämmen organisiert, auch in der Grafschaft Bentheim. Mit je etwa 200 Mitgliedern zählen die Stämme Wallenhorst und Altharen zu den größten des Verbandes. Drei weitere von der World Organisation of Scout Movement (WOSM) anerkannte Pfadfinderverbände gibt es in Deutschland. „Wir bieten Groß- und Kleingruppenarbeit. Mit den vier Altersstufen Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinderstufe und Rover sind fortschreitende attraktive Programme verbunden. Sie legen Wert auf Lernen durch praktische Erfahrung. Und alle Pfadfinder sollten sich am Pfadfindergesetz und dem Versprechen darauf orientieren, das sie mindestens bei jedem Stufen-Wechsel ablegen.“

Das Pfadfinderversprechen spiegele der Pfadfindergruß wider: Der Daumen berührt den kleinen Finger: „Der Große beschützt den Kleinen.“ Darüber stehen drei Finger für „Verantwortung gegenüber sich selbst, den anderen und Gott“. Im katholischen Verband gehörten Zeltlagergottesdienste oder Engagement in der eigenen Kirchengemeinde oft dazu. .

Willkommen seien alle Konfessionen, ein Motto der Bundesversammlung richte sich gegen Ausländerfeindlichkeit: „Wir sind bunt – Gegen die Drachen unserer Zeit.“

Lord Robert Baden Powell gründete 1907 die Bewegung mit der Idee, „Fähigkeiten zu entwickeln, die Kinder zu guten Bürgern machen, menschlich und als gute Angehörige ihrer Religion. Sie sollten Bescheid wissen, aufgeklärt sein. Unser Verband ist demokratisch, Mitbestimmung gilt ab der Wölflingsstufe.“

Die DPSG in der Diözese mischt mit, ob nun 1987 nach der Tschernobyl-Katastrophe bei einer Demo gegen das Atomkraftwerk Lingen, beim Weltjugendtag in Köln oder beim Katholikentag in Osnabrück. Sie organisierte etwa 2006 ein Benefizkonzert für Mosambik und ist so rege in der Flüchtlingshilfe wie im internationalen Austausch. Die deutschen und französischen Pfadfinderschaften sind eng verbunden.

Erster Vorsitzender und Initiator des Diözesanverbandes war Wilhelm Filzen, genannt „Wifi“. Mit Margret Ruthemeyer kam um 1987, als es die erste Bundesvorsitzende gab, auch die erste Frau in den Diözesanvorstand: Die DPSG hatte sich 1971 als Verband für Mädchen geöffnet.

Fahnenappelle seien längst nicht mehr üblich, so Benkendorf. „Heute ist es lockerer geworden.“ Auch wenn es in Deutschland anders als in den USA noch keine Auszeichnungen für Wildnis-Fähigkeiten gebe, seien die Pfadfinder viel draußen, lernten Lagerfeuer-Küche, GPS-Orientierung oder Knoten binden.