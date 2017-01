Pia Timmer löst mit DVV-Auswahl das EM-Ticket

Das Emlichheimer Volleyball-Talent spielt nun vom 1. bis 9. April in Arnheim mit dem deutschen Volleyball-Nachwuchs um die Europameisterschaft. Das U18-Team setzte sich in der Qualifikation in Ungarn souverän durch.

gn Jaszbereny/Ungarn. Pia Timmer hat mit der U 18-Nationalmannschaft des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) das erste große Ziel erreicht: Als Kapitänin führte die Außenangreiferin des Zweitligisten Union Emlichheim das Team in Ungarn souverän durch das Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft. Nach Siegen gegen Spanien (3:0), Dänemark (3:0) und Ungarn (3:1) hat die DVV-Auswahl in Jaszbereny das Ticket für die EM Endrunde vom 1. bis 9. April in Arnheim (Niederlande) gelöst. Beim entscheidenden Erfolg im letzten Spiel gegen die Gastgeberinnen (25:21, 25:15, 20:25, 25:17) gab die Mannschaft von Bundestrainer Jens Tietböhl den einzigen Satz im gesamten Turnierverlauf ab. Mit Emma Cyris (14), Pia Timmer (13), Luisa Keller (11) und Josepha Bock (10) punkteten gleich vier Spielerinnen zweistellig.

Der Bundestrainer begann am Sonntag gegen Ungarn mit Pia Timmer, die von ihren Eltern Ulla und Gerald auf der Tribüne angefeuert wurde, Emma Cyris, Josepha Bock, Camilla Weitzel, Luisa Keller, Corina Glaab und Linda Bock. Die Ungarinnen gingen viel Risiko im Aufschlag, um das deutsche Team in keinen Rhythmus kommen zu lassen. Zwar schlug der Gastgeber im ersten Satz gleich fünf Asse und erzielte deutliche Wirkung bei der deutschen Annahme, aber Zuspielerin Glaab bediente ihre Angreiferinnen dennoch so gut, dass die Angriffsquote bei guten 48 Prozent stand. Zudem punktete die DVV-Auswahl im Auftaktsatz gleich viermal im Block und machte damit früh in dieser Partie alles klar für die EM. Denn bereits ein Satzgewinn reichte dem Tietböhl-Team. „Wir waren im ersten Satz etwas nervös, Emma und Pia haben auf den Außenpositionen Verantwortung übernommen, nach und nach kam das Vertrauen in die Aktionen“, berichtete Tietböhl.

Anders als am Vortag gegen Dänemark blieben die deutschen Mädchen fokussiert. Und das bekamen die tapfer kämpfenden Ungarinnen zu spüren: Denn der Gast setzte sich von Beginn an ab und vergrößerte den Vorsprung stetig. Neben dem besseren Angriff (53 %) und Block sorgten nun immer wieder die Aufschläge für direkte Punkte (4 Asse) oder so viel Druck, dass die Block-Abwehr gute Voraussetzungen fand, um zu punkten.

Bis zum 16:11 im dritten Satz lief alles auf einen makellosen Auftritt bei der Qualifikation hin. Dann erlitt das Team einen kollektiven Einbruch im Angriff. Ganze drei Angriffspunkte gelangen insgesamt im dritten Satz, kein Ball wollte mehr auf den Boden. Zudem kassierte das Team sechs Asse. Der erste Satzverlust im Turnier war die Folge. „Nachdem das Ticket sicher war, haben wir etwas gewechselt und die Mädels haben ein wenig die Spannung verloren, sich aber im vierten Satz wieder gefangen, weil wir auch das dritte Spiel gewinnen wollten“, so der Bundestrainer. Sein Fazit: „Wir sind superglücklich, dass wir in einer relativ ausgeglichenen Gruppe das EM-Ticket geholt haben!“ Neben Deutschland fahren Serbien, Weißrussland, die Türkei, Polen, Russland Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Italien und Slowenien zur EM; die Niederlande sind als Gastgeber automatisch dabei.

