„Pictures“ feiern musikalisches Klassentreffen

Bad Bentheim/Münster. Der Hawerkamp, das alternative Kulturgelände in Münster, wurde in der vergangenen Woche zum Schauplatz für ein Band-, Klassen- und Familientreffen der besonderen Art. Der Grund: Im „Sputnik Café“ gastierte die Band „Pictures“, die ihre Wurzeln in der Obergrafschaft hat. Mit Sänger Maze Exler und Schlagzeuger Michael Borwitzky stammen zwei der vier Musiker der Band aus Bad Bentheim. Und dieses Verhältnis spiegelte sich auch im Publikum wider – mindestens. Denn mehr als die Hälfte der Konzertbesucher kamen ebenfalls aus der Obergrafschaft.

„Wir hatten auf unserer ganzen Tour immer wieder Bekannte aus der Grafschaft im Publikum, aber in Münster war es besonders extrem“, sagte Borwitzky, der sich sehr über den Zuspruch aus der alten Heimat freute. Neben Familienmitgliedern und Musikliebhabern, die direkt aus Bad Bentheim oder Schüttorf angereist waren, fanden sich auch viele „Exil-Grafschafter“ aus Münster, Köln oder dem Ruhrgebiet, die sich auf die Spuren der Nachfolge-Band von „Union Youth“ begeben wollten. Im Publikum wurden viele Anekdoten über die Band ausgetauscht, die sich zu Beginn der Jahrtausendwende einen legendären Ruf in der Region erspielt hatte. Verstärkt wurde der Eindruck noch dadurch, dass sich mit Jan van Triest und Nobse Kues auch die ehemaligen Bandkollegen von „Union Youth“ den Auftritt in Münster nicht entgehen ließen.

Mit den ersten Akkorden verflog die Nostalgie aber auf Anhieb. Denn „Pictures“, zu denen sich Exler und Borwitzky mit Gitarrist Ole Fries und Bassist Markus Krieg zusammen geschlossen haben, sind musikalisch in einem anderen Genre zu Hause. Der wütend-anarchische Sound von „Union Youth“ hat sich in melodischen Songwriter-Rock gewandelt. Die Bandmitglieder sind erwachsener geworden – und mit ihnen ihre Musik. Auf ihrem Premieren-Album „Promise“, das Anfang Februar beim Label Virgin-Rekords erschienen ist, überzeugen „Pictures“ mit emotionalen und melodischen Stücken aus der Feder von Maze Exler. Dass die Musik auch Live funktioniert, stellt das Quartett im Sputnik-Café eindrucksvoll unter Beweis. Denn es braucht nicht die lauten Töne, wie Stücke wie „Let The Sun“, „Down Unter The Hill“ oder „Save My Heart“ beeindruckend beweisen. Frontmann Maze Exler beweist nicht nur mit seinen Gesten, sondern auch mit seinen Zwischentönen, dass die Konzertbühne seine Welt ist. Das Publikum verabschiedet die Band nach zwei Zugaben mit lang anhaltendem Applaus. Nach dem Konzert mischen sich in den Gesprächen dann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wieder. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Film „Könige der Welt“ von Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch, der bei der „Berlinale“ in der Kategorie „Perspektive deutsches Kino“ eine stark beachtete Premiere feierte. Innerhalb von drei Minuten waren die Karten für die Erzählung über den Aufstieg, Fall und die Wiedergeburt von „Union Youth/Pictures“ vergriffen. In Berlin hatte es nach fast zehn Jahren auch das erste große Wiedersehen mit allen Protagonisten gegeben.

Die Geschichte der „Pictures“ wird aber fortgeschrieben. Nach der erfolgreichen Tour zusammen mit der ebenfalls überzeugende Support-Band „Milwalkie“ aus Schottland durch sechs deutsche Städte, die am vergangenen Wochenende in Hamburg endete, werden bereits die nächsten Pläne geschmiedet. Im Herbst soll es eine Fortsetzung der Tour geben. Davor wird die Band auf mehreren Festivals auftreten. Darunter im Juni auch das bekannte Groß-Festival „Hurricane“. Und damit schließt sich ein Kreis. Denn im Jahr 2003 traten auch „Union Youth“ dort auf.