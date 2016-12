Piloten nehmen Verhandlungen mit Lufthansa wieder auf

dpa Frankfurt/Main. Die Piloten der Lufthansa kehren nach ihrem Streik an den Verhandlungstisch zurück. In der kommenden Woche soll mit dem Unternehmen über das weitere Vorgehen inklusive einer Schlichtung beraten werden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mit. Bis zum Abschluss der Beratungen werde es keine weiteren Streiks geben. Die VC hat nach bislang 14 Streikrunden von der Lufthansa ein konkretes Angebot zum Gehaltstarifvertrag erhalten und geprüft. Das Unternehmen will 4,4 Prozent mehr Gehalt und eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern leisten.