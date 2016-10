Pilotprojekt für Moorbewirtschaftung begonnen

Twist. Mit „Paludikultur“ wird – vereinfacht gesagt – Landwirtschaft auf feuchten bis nassen Standorten bezeichnet. Derzeit meint, wer von Paludikultur spricht, meistens konkret den gezielten Anbau von Torfmoosen. Aber auch die Kultivierung von Rohrkolben oder Schilf auf großen Flächen fällt in diese hierzulande noch weitgehend unbekannte Form des Landwirtschaftens.

Uwe Carli, Geschäftsführer des Internationalen Naturparks Moor, berichtete, Bestandteil des neuen Interreg-Projekts „Grenzenlos Moor“ sei auch die Regulierung des Wasserhaushalts im Naturparkgebiet, und zwar mit zwei Zielen: Zum einen suche man nach Lösungen für die bessere Entwässerung landwirtschaftlicher Flächen im Raum Twist, zum anderen gehe es um eine erfolgreiche Renaturierung und das Wachstum der Moore – wofür wiederum in Teilen mehr Wasser notwendig sei.

Pilotprojekt forscht ein Jahr lang

Wichtiges Ziel sei dabei jeweils die Überwindung des Gegensatzes zwischen Natur und Landwirtschaft, sagte Carli. Ob dabei der Anbau von Torfmoosen eine Rolle spielen könne und wenn ja, welche, das solle in einem etwa einjährigen Pilotprojekt geklärt werden, das der Naturpark Moor an die niederländische Naturschutzstiftung Stichting Bargerveen übertragen habe.

Konkret geht es um die Einrichtung von Pufferzonen rund um das Naturschutzgebiet Bargerveen, das bis direkt an die deutsche Grenze reicht. Wenn hier die Etablierung einer Paludikultur mit Torfmoosen möglich wäre, könnte das einige Probleme gerade in den Randbereichen von Mooren lösen.

Klasmann-Deilmann meldet Interesse am Projekt an

Denn die anliegenden Äcker vertragen nicht viel Wasser, die Moore selbst werden unter Umständen aber durch Dünger von den Äckern beeinträchtigt oder der Wasserstand ist mit Rücksicht auf die Äcker zu niedrig. Eine Pufferzone, die sich wirtschaftlich durch den Anbau von Torfmoosen nutzen ließe und gleichzeitig Landschaftsbild und Naturschutz diente, könnte hier weiterhelfen.

Interesse an der Paludikultur hat auch das emsländische Unternehmen Klasmann-Deilmann. Über erste Erfahrungen mit dem Anbau von Torfmoosen berichtete Jan Köbbing. Er arbeitet für den Torfsubstratehersteller aus Groß Hesepe seit gut einem Jahr an einem Forschungsprojekt zur Paludikultur. Frische Torfmoose verfügen über sehr ähnliche Eigenschaften wie Torf – und lassen sich deshalb für jene Substratmischungen verwenden, die bisher auf Torf angewiesen sind.

Erste Erfahrungen mit Torfersatz gesammelt

Da Torf als Rohstoff endlich ist - zumindest in Deutschland - und ökologisch umstritten, könnten Torfmoose langfristig als Ersatz dienen. Außerdem soll die Paludikultur im Idealfall weitere Vorteile in sich vereinen: Sie kann den Ausstoß des Klimagases CO2 bremsen und seltenen Moorarten einen Lebensraum bieten.

Dies setze allerdings eine wirtschaftliche Produktion in sehr großen Mengen voraus, und davon ist man noch ein Stück entfernt. Erste Flächen mit Torfmoosen habe man im Emsland angelegt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, sagte Köbbing. So spiele der Wasserhaushalt eine entscheidende Rolle beim Wachstum der Torfmoose, der Grad der später möglichen Mechanisierung bei der Produktion sei entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Wichtig sei auf Dauer die Unterstützung durch die Politik, etwa bei der Anerkennung von Paludikulturen als förderfähige landwirtschaftliche Nutzflächen. Ohne finanzielle Unterstützung werde es wohl schwierig für die neue Produktionsmethode.

Politik muss entscheiden

Ella de Hullu von der „Stichting Bargerveen“ stellte den Teilnehmern der Auftaktveranstaltung ihren Projektansatz vor. „Wir werden kein Ergebnis vorlegen, das aussagt, wie man in Zukunft Paludikultur betreibt oder wie die Randbereiche von Mooren zu nutzen sind. Wir entwickeln lediglich Szenarien, was möglich ist und was nicht. Entscheiden muss die Politik.“

An der Auftaktveranstaltung im Heimathaus Twist nahmen Vertreter aus den Niederlanden und aus Deutschland teil. Eingeladen waren Naturschützer ebenso wie Landvolkvertreter oder Behörden und Kommunen.