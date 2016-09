Zum Auftakt des Architekturforums in Nordhorns Städtischer Galerie gibt es am Donnerstag, 22. September, einen Vortrag von Franz-Peter Boden, Bausenator und Erster Stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.

gn Nordhorn. In dem Vortrag „Fassaden in Lübeck – Planen und Bauen im UNESCO-Welterbe: Das Gründungsviertel“ wird Franz-Peter Boden um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Nordhorn den spannenden Werdegang der Neubebauung des Lübecker Gründungsviertels vorstellen, der sich als ein komplexes und sehr anspruchsvolles Vorhaben herausstellte.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Der Eintritt ist frei. Das Architekturforum ist eine Veranstaltung der Städtischen Galerie und des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadt Nordhorn.

Das weitere Programm des Architekturforums:

Donnerstag, 24. November, 19 Uhr: Tobias Nöfer, Architekt, Nöfer Architekten, Berlin;

Donnerstag, 9. Februar 2017, 19 Uhr: Prof. Ansgar Schulz, Architekt, Schulz und Schulz Architekten GmbH, Leipzig;

Freitag, 10. März, 19 Uhr: Véronique Facheur und Marc Pouzol, Landschaftsarchitekten, atelier le balto, Berlin.

Außerdem zeigt die Städtische Galerie Nordhorn vom 18. Januar bis zum 24. Februar 2017 die Ausstellung „Plätze in Deutschland 1950 und heute – Eine Gegenüberstellung“, die vom Deutschen Institut für Stadtbaukunst an der TU Dortmund konzipiert wurde. Zur Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, 17. Januar 2017, 19 Uhr, spricht der Architekt Prof. Christoph Mäckler von der TU Dortmund.

Weitere Informationen gibt es unter www.staedtische-galerie.nordhorn.de