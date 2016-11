Poetry Slammer heizen Publikum in Nordhorn ein

Nordhorn.

Bildergalerie Poetry Slam in Nordhorn Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp

Erneut begrüßte der schlagfertige Moderator Marian Heuser die Gäste und Teilnehmer und erklärte die Wettbewerbsregeln. Dann ging es im sechsminütigen Turnus Schlag auf Schlag.

Fabian Navarro aus Wien. Typ feinsinniger Jungeuropäer, aufgewachsen als Kind einer deutsch-spanischen Familie in Warstein im Siegerland. Schon mit der Bemerkung, dass es dort nur zwei große Arbeitgeber gebe, die bekannte Warsteiner Bierbrauerei und eine Suchtklinik, löste er allgemeine Heiterkeit aus. Sein lustiger Text erzählte vom Aufwachsen eines spanischen Don Quichotte in Warstein, empfahl „Fiesta statt deutscher Tristesse“ und endete mit dem Satz „Denken in Nationen und Grenzen ist so sinnlos wie gegen Windmühlen zu kämpfen“. 45 Punkte.

Achim Leufker aus Rheine. Typ schwer gestresster Familienvater. Sein Beitrag: eine Wutrede, aber lustig. Leufker hat schlechte Laune und regt sich auf. Er hasst nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Erdogan, Trump und Petry, sondern auch den alltäglichen Unsinn, der ihm beispielsweise beim Kinobesuch begegnet. Dort mit der Frage: „Hey, was machst du hier?“ Seine Antwort: „Ja, was wohl…“. Er endet mit dem Hinweis „ich habe keine Botschaft, möchte Euch aber zum Lachen bringen. Lachen gibt es noch nicht als App, aber Lachen macht die Welt besser“. 43 Punkte.

Sebastian Hahn aus Oldenburg. Typ fröhlicher Dicker. Er schildert den angesichts seiner Mitbürger anstrengenden Weg zur Arbeit am frühen Morgen. Alte Männer mit Laubsaugern verursachen Kopfschmerz und nie schwitzende Fitnessjunkies erinnern unliebsam an seine Körperfülle. „Ich schwitze schon wenn ich stehe“. Heiterkeit im Publikum. 42 Punkte.

Theresa Hahl aus Hamburg. Typ strickmützenbewehrte Jungstudentin. Ihr Text ist eine wunderbar gelungene Betrachtung über Distanzen. Zwischen Erde und All, Liebenden vor dem ersten Kuss, Turmspringern und entfernter Wasseroberfläche, Kontrolleuren und Flüchtlingen beiderseits von Grenzzäunen und Mauern. Für manch einen im Publikum zu ernst. Leider nur 42 Punkte.

Jason Bartsch aus Herne. Typ jungverlobter Student mit Liebe zum Ruhrgebiet. Furios beschwört er seine jugendliche Suche nach Lebensfreude. „Schon beim Öffnen des ersten BH habe ich die Nerven verloren“. Sein Fazit: „Irgendwie wird man dann erwachsen und merkt, dass manche Probleme schon groß sind, auch wenn man es ihnen nicht ansieht.“ Er verspricht: „Sie wachsen auch noch“. Das trifft den Nerv des Publikums. 47 Punkte.

Andi Substanz aus Münster. Typ gemütlicher Philosoph mit Hang zur Selbstbefragung. Er will wissen „was mich ausmacht“. Das Publikum aber nicht. Nur 36 Punkte.

Am Ende eines spannenden Halbfinals zogen Navarro und Bartsch in die letzte Runde ein. Dort brannte Bartsch ein letztes Feuerwerk von Text ab, das im Publikum zündete: „Was ist normal / in einer Welt die asozial / was verrückt ist , was normal / das ist alles eine Frage der Perspektive“. Höchstmögliche Applausstärke.

Die ausgelobte „Goldene Spindel“ ging ins Ruhrgebiet und viele Zuhörer werden sich bereits auf die vierte Auflage des Poetry Slam in der Alten Weberei in Nordhorn freuen, die für Ende Januar vorgesehen ist.