Pokalfinale in Berlin: Gutgelaunte Fans, zufriedene Polizei

dpa Berlin. Mit Sprechchören und Gesängen haben die Fans des BVB friedlich den Sieg ihrer Mannschaft im Pokalfinale gefeiert. Zuvor hatten bei bestem Sommerwetter Zehntausende Fans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Berlin den Fußball-Tag genossen. Es gab vor und nach dem 2:1-Sieg der Borussen kein nennenswerte Zwischenfälle. Die Polizei in Berlin zeigte sich entsprechend zufrieden: „Es waren viele vernünftige, gut gelaunte und feierfreudige Fans unterwegs. Einfach schön, so wie man es sich wünscht“, sagte ein Polizeisprecher.