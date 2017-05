Polit-Beben in Brasilien: Präsident Temer lehnt Rücktritt ab

dpa Brasília. Brasiliens Staatspräsident Michel Temer lehnt nach Enthüllungen um Schweigegeldabsprachen in einem Korruptionsskandal einen Rücktritt ab. „Ich werde nicht zurücktreten“, sagte er in einer kämpferischen Ansprache in Brasilia. „Ich habe das Schweigen von niemandem erkauft.“ Der konservative Politiker forderte eine rasche Untersuchung und kritisierte, dass er abgehört worden sei. Von allen Seiten kamen Forderungen nach einem Rücktritt. Die Börse brach dramatisch ein, Partner drohen mit Koalitionsbruch.