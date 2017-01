dpa Berlin. Die Polizisten in Deutschland haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei im vergangenen Jahr so viele Überstunden gemacht wie noch nie: 22 Millionen, davon allein knapp 2 Millionen bei der Bundespolizei. Das waren insgesamt zwei Millionen mehr als 2015, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Gewerkschaftschef Oliver Malchow sagte dem Blatt: „Die Zahl der Überstunden entspricht der Arbeitskraft von 9000 Polizeibeamten in den Ländern und 900 im Bund.“