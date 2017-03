Polizei entdeckt viele Verstöße bei Kontrolle

Der gewerbliche Güterverkehr stand im Fokus einer Polizeikontrolle am Dienstag an der Autobahn 30 bei Gildehaus. Dabei haben die Beamten zahlreiche Verstöße entdeckt. Außerdem erwischten sie einige Raser.

gn Gildehaus. Die Polizei hat am Dienstag von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Parkplatz Waldseite an der Autobahn 30 in Richtung Osnabrück den Güterverkehr kontrolliert. Die Beamten haben nach eigenen Angaben 105 Fahrzeuge kontrolliert, von denen sie 41 beanstandet haben. Dabei stellten die Polizisten 65 Verstöße fest – einige Lastwagen fielen mehrfach auf.

An 21 Fahrzeugen fanden sie technische Mängel. In 14 Fällen waren die Beanstandungen so gravierend, dass die Weiterfahrt verboten wurde. Von der Polizei wurden 1200 Euro an Sicherheitsleistungen von ausländischen Fahrern einbehalten.

Während der Kontrolle wurde die Geschwindigkeit an dem Autobahnbereich auf 60 Stundenkilometer begrenzt und eine Radarmessung durchgeführt. Von den 2863 durchgefahrenen Fahrzeugen waren 164 Autos zu schnell. Zwei Fahrer waren dabei mit 141 Stundenkilometer deutlich zu schnell. Beide erwartet ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.