Polizei erhöht Präsenz auf Weihnachtsmärkten

Seit den verheerenden Ereignissen am Montagabend in Berlin mit zahlreichen Toten und Verletzten sind die Sicherheitskräfte in Deutschland in höchster Alarmbereitschaft. In der Grafschaft handelt die Polizei ebenfalls.

Nordhorn. Die Polizei in der Grafschaft und dem Emsland reagiert auf den tödlichen Vorfall in Berlin. Obwohl keine konkrete Gefahr drohe, werde die Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in Nordhorn, Lingen und Meppen spürbar erhöht, teilte Polizeisprecher Dennis Dickebohm am Dienstagnachmittag mit.

Dabei würden die Polizisten allerdings nicht auf sichtbare Maschinenpistolen und Schutzwesten setzen wie die Kollegen in Münster. „Wir wollen den Besuchern allein durch unsere Anwesenheit ein gutes Gefühl geben“, sagte Dickebohm im GN-Gespräch.

Ein Lastwagen war am Montagabend in eine Menschenmenge auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Dabei starben zwölf Menschen, Dutzende wurden verletzt. Die Polizei spricht von einem „vermutlich terroristischen Anschlag“. Laut Deutsche Presse-Agentur ist derzeit allerdings offen, ob der Vorfall einen terroristischen Hintergrund hat, oder es ein Amoklauf war.