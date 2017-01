Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecher

Seit Herbst 2016 gibt es in Osnabrück die „Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl“, die sich auf die Aufdeckung und Zerschlagung krimineller Netzwerke in der Grenzregion von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden konzentriert.

Auf einer Tagung in Lingen im Emsland wollen an diesem Montag und Dienstag Polizei-Experten aus Deutschland und den Niederlanden die Optimierung der grenzüberschreitenden Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen diskutieren. Daran nehmen auch Fachleute des BKA und von Europol teil.

Der Erfolg ist ein Lichtblick angesichts mauer Aufklärungsquoten. Im Jahr 2015 wurden bundesweit gerade einmal 15,2 Prozent der Wohnungseinbrüche aufgeklärt. Versuchte und vollendete Einbrüche hatten zuletzt in Deutschland kontinuierlich zugenommen - von 108.284 registrierten Fällen im Jahr 2008 auf 167.136 im Jahr 2015. Das entsprach einem Plus von rund 50 Prozent innerhalb von sieben Jahren.

Der Erfolg beruhe auf dem Erkennen von Tatzusammenhängen durch die überregionale Auswertung der Einbrüche in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie in Belgien und den Niederlanden.

