Polizei: Haben Überstundenproblem im Griff

gn Nordhorn / Lingen. „Wir hatten im Jahr 2016 vergleichsweise genauso viele Einsätze wie im Vorjahr, und auch die Kriminalitätszahlen bewegen sich im vergleichbaren Rahmen des Vorjahres.“ Gleichzeitig sei die Zahl der Überstunden reduziert worden als Ergebnis eines bedarfsorientierten Zeit- und Personalmanagements, das seit einigen Jahren in der Inspektion betrieben werde. „Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat bei uns ein Jahresarbeitszeitkonto. Hierdurch sind wir in der Lage, auf polizeiliche Einsatzlagen flexibel, das heißt, bedarfsorientiert und der Lage angepasst zu reagieren.“

Das Prinzip: Stehen viele polizeiliche Einsätze an, wird mehr gearbeitet und in weniger einsatzbelasteten Zeiten wird dafür weniger gearbeitet. Darüber hinaus gibt es für die Mitnahme von Stunden in das nächste Jahr strenge Regularien, sodass jeder auf die Anzahl seiner Überstunden zu achten hat.

„Aus diesen Gründen ist eine Anhäufung von Überstunden, wie es noch in den Vorjahren möglich und teilweise nötig war, nicht mehr erforderlich“, teilte der Inspektionsleiter mit. Die Reduzierung von Überstunden sei jedoch nicht nur ein Phänomen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Auch in einer anderen Inspektion der Polizeidirektion Osnabrück sei die Zahl der Überstunden durch ein intelligentes Zeitmanagement reduziert worden. „Durch das bedarfsorientierte Zeit- und Personalmanagement ist es uns möglich, mit dem vorhandenen Personalkörper sowohl auf die gestiegenen Anforderungen in der Kriminalitätsbekämpfung, als auch in der Einsatzbewältigung so zu reagieren, sodass die Menschen in unserer Region im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen nicht nur objektiv sicher leben, sondern sich auch sicher fühlen dürfen“, stellte der Inspektionsleiter fest.

Ein Beleg dafür sei, dass im Emsland und der Grafschaft Bentheim seit Jahren sechs von zehn Straftaten von der Polizei geklärt werden.