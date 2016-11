39 Lastwagen und Sattelauflieger hat die Autobahnpolizei am Donnerstag in Gildehaus kontrolliert. Dabei hatten sie einiges zu beanstanden.

Polizei kontrolliert Lastwagen in Gildehaus

gn Gildehaus. Die Autobahnpolizei führte am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr auf dem Rastplatz Waldseite Süd auf der Autobahn 30 in Richtung Osnabrück eine Kontrolle des Güter- und Personenverkehrs durch. Vor der Kontrolle wurde zur Sicherung der Beamten die Geschwindigkeit auf der Autobahn auf 60 Stundenkilometer reduziert und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.

Insgesamt wurden 39 Lastwagen und Sattelauflieger kontrolliert. Bei 22 Fahrzeuggespannen hatten die Beamten etwas zu beanstanden. Unter anderem war in fünf Fällen die Ladung nicht richtig gesichert und fünf weitere Fahrzeuge waren überladen. „In sechs Fällen gab es bei Tiertransporten Beanstandungen wegen Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen“, teilte die Polizei am Freitag mit. In fünf Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt.

Wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gegen 221 Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 43 Fahrer müssen darüber hinaus wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 40 Stundenkilometer mit einem Fahrverbot von mindestens einen Monat rechnen. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung beging ein niederländischer Autofahrer, der mit 151 Stundenkilometer gemessen wurde. Ein Lastwagengespann aus den Niederlanden mit Lebensmittel-Abfällen wurde ohne erforderliche abfallrechtliche Papiere angehalten. Hier wurde ein Strafverfahren gegen den Absender und den Beförderer eingeleitet.