Polizei: Lkw womöglich bereits in Polen gestohlen

dpa Berlin. Der Lastwagen, der gegen 20.00 Uhr in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist und dabei mehrere Menschen getötet hat, ist womöglich bereits in Polen von einer Baustelle gestohlen worden. Das teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Ermittlungen dazu liefen. Sieben Berliner Staatsanwälte leiten und unterstützen demnach die Ermittlungen nach dem möglichen Anschlag, bei dem mindestens neun Menschen ums Leben kamen und rund 50 verletzt wurden. Der Generalbundesanwalt habe ein paralleles Verfahren eröffnet.