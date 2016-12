Polizei nimmt Einbrecherbande fest

Nach zahlreichen Einbrüchen hat die Polizei nun zwei Täter überführt: Die beiden Männer sollen unter anderem in der Grafschaft in mehrere Häuser eingebrochen sein.

gn Nordhorn/Isterberg. Ermittlern der Polizei aus Lingen ist am Donnerstag ein Schlag gegen eine Einbrecherbande aus Isterberg und Nordhorn gelungen. Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 34 Jahren stehen in Verdacht, mindestens 15 Einbrüche in der Grafschaft Bentheim und in Nordrhein-Westfalen begangen zu haben. Gegen den Haupttäter, einen 34-jährigen Mann, wurde bereits vorab ein Haftbefehl erlassen. „Mindestens sechs der Einbrüche hat er vermutlich alleine begangen“, teilte die Polizei am Montag mit. Auch gegen den zweiten männlichen Beteiligten erging ein Haftbefehl.

Gesamtschaden rund 30.000 Euro

Die Ermittler hatten in den vergangenen Wochen intensiv an einer Überführung der Täter gearbeitet. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit war eine deutliche Häufung gleich gelagerter Wohnungseinbrüche, vor allem in der Grafschaft, zu erkennen. Bis auf einen Raiffeisenmarkt in der Gemeinde Quendorf, hatten es die Täter laut Polizeibericht ausschließlich auf Einfamilienhäuser abgesehen. In der Dämmerung hielten sie gezielt nach unbeleuchteten Wohnhäusern Ausschau. „Ein überquellender Briefkasten bestärkte sie in ihrer Annahme, dass die Bewohner nicht zu Hause waren“, so die Polizei. Meist erbeuteten sie bei den Taten Bargeld und Schmuck. Der angerichtete Gesamtschaden wird bislang auf gut 30.000 Euro beziffert.

Umfangreiche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, insbesondere gegen die beiden Männer. Am Donnerstagmorgen schlugen die Beamten dann an mehreren Gebäuden in Nordhorn, Isterberg und Bremen zeitgleich zu. Bei den Durchsuchungen wurden entsprechende Beweismittel gefunden und beschlagnahmt. In einer Wohnung in Nordhorn wurden neben Diebesgut etwa 80 Gramm verkaufsfertig abgepacktes Marihuana gefunden. Die beiden tatverdächtigen Männer sitzen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Die Frau wurde nach ihrer polizeilichen Vernehmung entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.