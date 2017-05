Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Die Polizei hat am Sonntagabend in Denekamp einen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, mehr über die zehn Wald- und Heidebrände zu wissen, die am Sonntag auch Grafschafter Feuerwehren in Atem gehalten haben.

Die Gildehauser Feuerwehr war am Sonntag ebenfalls mit Löschkräften im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Die Grafschafter Feuerwehren sammelten sich am Sonntagabend am Lebenshilfe-See in Nordhorn. Foto: Werner Westdörp

Die niederländischen Feuerwehren waren am Sonntag im deutsch-niederländischen Grenzgebiet im Großeinsatz. Foto: Christian Schock

Mehrere Wald- und Heidebrände breiteten sich am Sonntag im Grenzgebiet bei Nordhorn aus. Foto: Jesco Gravemeier

Denekamp. Die Polizei verdächtigt einen jungen Mann aus Denekamp, für die Wald- und Heidebrände verantwortlich zu sein, die am Sonntag im Grenzgebiet zwischen De Lutte und Lattrop zahlreiche niederländische und deutsche Feuerwehren auf Trab gehalten haben. Die Ermittler nahmen den Mann, der der Polizei aus anderen Zusammenhängen bekannt sein soll, gegen 20 Uhr in seiner Wohnung fest und beschlagnahmten auch sein Auto. Das berichtet die in Enschede erscheinende Tageszeitung „Tubantia“. Der Hinweis auf den Verdächtigen war von einem Jagdaufseher gekommen, der den Mann hatte flüchten sehen.

Video Zahlreiche Brände im Grenzgebiet Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. An gleich mehreren Stellen im Grenzgebiet zu den Niederlanden standen am Wochenende Heide- und Waldflächen in Flammen

Die Feuerwehren waren am Sonntag von einem Brand zum anderen geeilt. Im Raum De Lutte bei Gildehaus standen mittags und nachmittags Wald- und Heideflächen in Flammen, später auch in der Nähe von Denekamp und Lattrop. Betroffen war dort das beliebte Naherholungsgebiet Bergvennen, das nur wenige Hundert Meter von der Grenze zu Nordhorn entfernt ist.

Unterstützung aus der Grafschaft

Zahlreiche niederländische Feuerwehren rückten an die Brandorte aus. Auch Feuerwehren aus der Obergrafschaft und aus Nordhorn wurden hinzugezogen. Später folgten noch Einsatzkräfte aus Neuenhaus. Windböen erschwerten den Rettungskräften immer wieder die Löscharbeiten in dem nur schwer zugänglichen Gebiet. Die Niederländer setzten auch Feuerwehrleute ein, die auf die Bekämpfung von Waldbränden spezialisiert sind.

Bildergalerie Wald- und Heidebrände Bild / Bild kaufen Foto: Werner Westdörp

Innerhalb von zwei Tagen soll es an insgesamt zehn verschiedenen Stellen gebrannt haben. Dabei wurden mehrere Hektar Natur ein Raub der Flammen. Menschen wurden offenbar nicht verletzt. Polizei und Feuerwehr gingen schon früh davon aus, dass die Brände mutwillig gelegt wurden. Die Polizei war zeitweise mit einem Helikopter in der Luft, um die Einsatzorte zu lokalisieren und um nach verdächtigen Autos Ausschau zu halten.

Grenzüberschreitende Einsätze nicht ungewöhnlich

In der Heideregion an der deutsch-niederländischen Grenze kommt es wegen Trockenheit gelegentlich zu Bränden, bei denen ein grenzüberschreitender Feuerwehreinsatz nicht ungewöhnlich ist.

