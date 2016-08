Polizei nimmt Serieneinbrecher aus Nordhorn fest

Ein junger Mann aus Nordhorn ist zu oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Bereits mehrmals hat er Straftaten begangen und wurde danach freigelassen. Nun hat die Polizei ihn in Lingen gestoppt.

gn Lingen. Die Polizei hat den Serieneinbrecher aus Nordhorn am Dienstagnachmittag in Lingen festgenommen. Zuvor war der Mann in ein Bürogebäude an der Synagogenstraße eingestiegen, teilte die Polizei mit.

Polizeibeamte konnten den 27-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie er durch ein geöffnetes Fenster in ein Büro geklettert ist. Weil er dort unter anderem auf mehrere Mitarbeiter des Unternehmens gestoßen ist, flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß vom Tatort. Die herbeigerufenen Polizisten konnten den vielfach einschlägig in Erscheinung getretenen Mann im Bereich der Lookentor-Passage festnehmen.

Wegen Schwarzfahrt in Lingen aus dem Zug geholt

Bereits kurz vor dem Vorfall war der junge Mann polizeilich in Erscheinung getreten. Er hatte in Münster einen ICE der Deutschen Bahn bestiegen und wollte sich ohne zu bezahlen nach Emden transportieren lassen. Kurz vor Lingen wurde er im Zug kontrolliert und am Bahnhof an die Polizei übergeben. Nach Personalien- und Anzeigenaufnahme musste der Schwarzfahrer dann wieder laufen gelassen werden.

Etwa eine Stunde später kam es dann zu dem Einbruch in der Synagogenstraße. Der Nordhorner wurde am Mittwochmittag einem Richter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf seinen Prozess.

Wegen vielfacher anderer Delikte ist er bereits polizeibekannt. Der Tatverdächtige wird auch mit einem Einbruch in ein Haus an der Bookholter Straße in Nordhorn und versuchten Autoaufbrüchen vor rund zwei Wochen in Verbindung gebracht. Die Polizei stoppte den Mann damals und fand gestohlenen Schmuck bei ihm. Dennoch wurde er nach der Vernehmung freigelassen.