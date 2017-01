Polizei rätselt über neue Straftaten-Serie

Über Straftaten wie Einbrüche und Diebstähle in der Grafschaft berichten die GN regelmäßig. Ab und an ist auch eine Körperverletzung dabei. Nun sind seit Kurzem Staubsaugerautomaten im Visier von Kriminellen.

Nordhorn. Anscheinend haben Kriminelle ein neues Ziel gefunden. In den vergangenen zwei Wochen hat ein Unbekannter oder mehrere Täter vier Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Drei Taten wurden in Nordhorn verübt, eine in Emlichheim.

Der jüngst gemeldete Fall geschah in der Nacht zu Montag an einer Tankstelle an der Denekamper Straße in Nordhorn. Gegen 1 Uhr wurden dort mehrere Staubsaugerautomaten aufgebrochen und eine unbekannte Menge an Ein-Euro-Münzen gestohlen.

Hier ereigneten sich die anderen Taten:

16. Januar: Denekamper Straße, Nordhorn;

17./18. Januar: Lingener Straße, Nordhorn;

22./.23. Januar: Ringer Straße, Emlichheim.

In allen Fällen wurden die Automaten nachts an Tankstellen aufgebrochen und darin befindliches Geld gestohlen. Dabei haben die Täter kleinere Münzgeldbeträge – zwischen zehn und 30 Euro – erbeutet, teilte die Polizei auf GN-Anfrage mit. Die Geldfächer der Automaten werden regelmäßig geleert.

„Man braucht kein Kriminalist zu sein, um einen Zusammenhang zwischen den Taten zu vermuten“, sagt Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Deswegen prüft die Polizei nun eine mögliche Verbindung der Taten. In der jüngeren Vergangenheit gab es keine vergleichbaren Fälle in der Region, erinnert sich der Polizeisprecher.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.