Polizei rüstet Streifenwagen mit Videokameras aus

Wer von der Polizei in der Grafschaft kontrolliert wird, muss damit rechnen, dass er gefilmt wird. Seit Kurzem sichern sich die Beamten so gegen Übergriffe.

gn Nordhorn. Auch die Polizeidirektion Osnabrück setzt im Rahmen eines landesweiten Pilotprojektes ab dem 1. Februar Videoeigensicherungsanlagen in Funkstreifenwagen probeweise ein. Die Technik wird, vom Teutoburger Wald bis zur Küste, in den Inspektionen Leer/ Emden, Aurich/ Wittmund, Emsland/ Grafschaft Bentheim sowie Osnabrück getestet, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Über eine Frontkamera in den Einsatzfahrzeugen zur Eigensicherung der Polizeibeamten können Anhalte- und Kontrollsituationen aufgezeichnet werden. „Zur Erhöhung des Schutzes vor gewalttätigen Übergriffen auf Beamtinnen und Beamte im Einsatz- und Streifendienst, wird die Geeignetheit einer solchen Technik unter dem Aspekt der Eigensicherung getestet“, so Friedo de Vries, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Osnabrück. Die Videoüberwachungsanlage zeichnet nur Bildaufnahmen auf.

Die Anlage in den Funkstreifenwagen zeichnet automatisch auf, wenn das Anhaltesignal „Stopp Polizei“ nach vorne durch die Polizeibeamten eingeschaltet wird. Die mit der Videotechnik ausgestatteten Funkstreifenwagen sind nicht gesondert gekennzeichnet, dennoch kündigen die Einsatzkräfte dem Fahrzeugführer zu Beginn einer Verkehrskontrolle die Videoaufzeichnung zur Eigensicherung direkt und offen an. Die kontrollierenden Beamten können die Aufnahmen jederzeit manuell starten und stoppen. „Wir erhoffen uns durch den Einsatz der neuen Videotechnik eine deeskalierende Wirkung“, sagte de Vries.