Polizei schnappt Drogenschmuggler in Fernbus

gn Bad Bentheim. Beamte der Bundespolizei haben in der Nacht zu Dienstag an der deutsch-niederländischen Grenze erneut einen Drogenschmuggler festgenommen. Der 18-Jährige wollte das Rauschgift in einem Fernbus nach Deutschland schmuggeln. Es ist bereits das vierte Mal binnen der vergangenen zwei Wochen, dass die Bundespolizei in Bad Bentheim einen bedeutenden Fahndungserfolg gegen den Drogenschmuggel aus den Niederlanden erzielt.

Der 18-Jährige war mit einem Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen Mitternacht kontrollierten die Polizisten den Fernreisebus im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung auf dem Autobahnparkplatz „Waldseite Süd“.

„Bei der Kontrolle der Personalien des 18-Jährigen machte dieser einen auffallend unruhigen Eindruck auf die Beamten“, so die Polizei. Ein Blick in den Rucksack des jungen Mannes erklärte schnell seine Ruhelosigkeit: Zwischen seinem persönlichen Gepäck entdeckten die Polizisten mehrere Betäubungsmittel. In einer Tüte wurden rund 2,2 Kilogramm Amphetamin, 760 Gramm Ecstasy-Tabletten, 53 Gramm Kokain, 300 Konsumeinheiten LSD-Trips sowie 127 Gramm verschreibungspflichtiges Ketamin und zwei Marihuana-Joints gefunden. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit dem Rauschgift an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von etwa 40.000 Euro. Der Drogenschmuggler wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 18-jährigen Rumänen. Er wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

