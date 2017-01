Polizei sucht Eigentümer von Goldschmuck

Mehr aus diesem Ressort

Die niederländische Provinz Drenthe baut im Europark in Coevorden einen Gleisbogen über den Kanal zum Euroterminal. Schweres Gerät ist dafür nötig. mehr...

Die Jungs der emsländischen Band „Dry Dudes“ surfen auf einer Erfolgswelle. Seit Mitte 2015 kennen sich Patrick und Erwin und machen Musik zusammen. Am 20. Januar veröffentlichen sie ihr erstes Album und gehen auf Tour. mehr...

Am Krankenhaus in Lingen entsteht ein Logistikzentrum. Beteiligte Krankenhäuser sollen sich in der neuen Einrichtung mit Arzneimitteln und Medikalprodukten versorgen. mehr...