Polizei sucht gewalttätigen Ladendieb

gnBad Bentheim. Der Übergriff ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 15:45 Uhr im K+K- Markt an der Rheiner Straße in Bad Bentheim, teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Der Filialleiter bemerkte den Diebstahl, verfolgte den unbekannten Mann bis auf den Parkplatz und hielt ihn fest. Vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand stieß der Unbekannte dem Filialleiter in die Rippen und floh. (...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/polizei-sucht-gewalttaetigen-ladendieb-177763.html

Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und wird der Polizei zufolge als südosteuropäisch beschrieben. Er trägt ungepflegte dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und eine graue, verschmutzte Jacke zu einer Jeans. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Die Person gehörte möglicherweise zu zwei weiteren Personen, die ebenfalls in dem K+K-Markt Lebensmittel entwendeten. Ein Zeuge hatte die Personengruppe anschließend in Richtung Bahnhof verfolgt, diese jedoch wieder aus den Augen verloren.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Bad Bentheim begangen. Als er vom Filialleiter verfolgt und gestellt wurde, griff er diesen an.

