Polizei überwältigt Bewaffneten in Flensburger Supermarkt

dpa Flensburg. Spezialkräfte der Polizei haben in Flensburg einen bewaffneten Mann in einem Supermarkt überwältigt. „Es wurde von Schüssen gesprochen, eine Person sollte sich in dem Gebäude aufhalten, daraufhin wurde das SEK hinzugezogen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Spezialkräfte drangen demnach in das Gebäude ein und nahmen den Mann unverletzt in Gewahrsam. Die Beamten hätten bei ihm auch eine Waffe gefunden. Ob zuvor tatsächlich geschossen wurde, blieb zunächst unklar. Das Gebiet rund um die Straße Neustadt wurde abgesperrt.