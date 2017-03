Polizei untersagt 15 Lastwagen die Weiterfahrt

Eine Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück hat am Mittwoch zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei entdeckten sie zum Teil gravierende Mängel an den Fahrzeugen.

gn Bad Bentheim. Einsatzkräfte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück kontrollierten am 8. März bei Bad Bentheim auf der Autobahn 30 am Grenzübergang zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Im Fokus der Polizei: Technische Mängel, Ladungssicherung und Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Fazit für den Tag zogen. Von rund 40 Sattelzugmaschinen wurde über die Hälfte (28) beanstandet. 15 durften wegen gravierender Mängel nicht mehr weiterfahren.

Auffällig hierbei: Die Polizisten hielten einen mit zehn Tonnen beladenen Sattelzug, der Fahrzeugteile von den Niederlanden nach Polen transportieren sollte, am stationären Kontrollort an. Sie stellten im Rahmen der Kontrolle zwei beschädigte Reifen fest. „Bei einem der Reifen lag die Karkasse bereits frei und war zudem noch rostig“, teilt die Polizei am Freitag mit. Weiterhin entdeckten die Kontrolleure auch defekte Bremsen am Auflieger des LKW-Gespanns. „Solche schweren technischen Mängel führen im schlimmsten Fall dazu, dass der Reifen aufgrund von Beschädigungen platzt oder durch die intakten Bremsen ein Druckluftverlust herrscht, der zu einer Vollbremsung des Aufliegers führt. In letzter Konsequenz verursachen solche gravierenden Mängel Verkehrsunfälle mit schweren Personen- und Sachschäden“, warnt die Polizei.

Bei der ganztägigen Kontrollaktion stellte die Polizei neben technischen Mängeln – unter anderem an Bremsen, Achsen, Rädern – auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie die Überschreitung von zulässigen Abmessungen und Gewichten fest. Die Polizei leitete rund 40 Ermittlungsverfahren ein und behielt Sicherheitsleistungen in vierstelliger Höhe ein.

Auch zukünftig wird die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück weitere Kontrollaktionen – von der Küste bis zum Teutoburger Wald – im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen. Das Team bestehe aus Polizeibeamten und -beamtinnen, die unter anderem Experten auf dem Sektor der Schwerlastüberwachung sind.