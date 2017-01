Polizei wirbt um Realschüler

Video Cilin Mers macht eine Ausbildung bei der Polizei Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Realschülerin macht seit zwei Jahren Ausbildung bei der Polizei - Ein Gespräch mit Cilin Mers.

Nordhorn. Die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Polizeioberrätin Dr. Hannah Timmer, hat die Initiative ergriffen: „Wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs“, sagt Timmer. Der Bewerbungsschluss für Abiturienten für ein duales Studium an der Polizeiakademie Oldenburg sei bereits abgelaufen, aber: Realschülerinnen und Schüler haben noch bis zum 6. Februar die Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen. Der Start in den Polizeiberuf, direkt nach der Realschule sei jedoch leider weitgehend unbekannt.

Die Voraussetzungen sind schnell aufgezählt: Neben dem ernsthaften Interesse am Polizeiberuf, das unter anderem im Bewerbungsgespräch und einem Interview erfragt wird, sollte das Realschul-Abschlusszeugnis einen Notendurchschnitt von 3,3 mindestens aufweisen. In Deutsch und Mathe ist eine 3 Voraussetzung, sportlich und gesundheitlich sollten die Bewerber „auf der Höhe“ sein. Zum Beweis wird im Rahmen der Bewerbung ein ausführlicher Gesundheitscheck vorgenommen. Dazu gehört auch ein 5000-Meter-Lauf.

Fachoberschule bereitet auf Beruf vor

Cilin Mers aus Neuenhaus hat 2015 ihren Realschulabschluss gemacht. Schon seit ihrer Kindheit wollte sie „zur Polizei gehen“. Folgerichtig machte sie ihr Schülerpraktikum in der Polizeistation Emlichheim. Als sie dann erfuhr, dass sie bereits direkt nach der Realschule sich bei der Polizei bewerben könne, hat sie Nägel mit Köpfen gemacht. Der Vorteil: Mit überstandener Aufnahmeprozedur ist der Weg in die Polizeiausbildung sicher. Da die 16- bis 17-Jährigen nach der Realschule noch nicht für ein Studium an der Polizeiakademie in Oldenburg, Nienburg oder Hannoversch-Münden qualifiziert sind, folgt eine zweijährige Schulausbildung an den Fachoberschulen Wirtschaft und Verwaltung in Osnabrück oder Leer (Schwerpunkt: Rechtspflege und Polizei). Das erste Jahr entspricht der 11. Schulklasse und es ist stark praxisorientiert: Drei Tage pro Woche verbringen die Schüler als Praktikanten heimatnah bei der Polizei, zwei Tage in der Schule.

Im zweiten Jahr (12. Schuljahr) wird es wieder theoretisch, denn dann bereiten sich die Schülerinnen und Schüler auf die Fachhochschulreife vor. Cilin Mers wird diesen Abschluss im Sommer machen und kann sich dann an einer der drei niedersächsischen Polizeiakademien einschreiben.

Dort geht es intensiv weiter, wie die Einstellungsberaterin der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim, Heidi Herpel, berichtet. Das erste Jahr wird schwerpunktmäßig studiert. Darauf folgen drei Monate Praktikum im Einsatz- und Streifendienst, drei weitere Monate Theorie und drei Monate Einsatz im Kriminalermittlungsdienst, bevor es im dritten Jahr auf den Abschluss mit „Bachelor“-Titel zugeht. „Wir versuchen, unsere Studenten natürlich möglichst wohnortnah einzusetzen, und in der Regel gelingt das auch“, erklärt Heidi Herpel. Nach dem Abschluss ist jedoch der Einsatz zuhause erst einmal nicht sicher. Dann folgen die ersten Dienstjahre bei der Bereitschaftspolizei oder im Einzeldienst.

Neben Realschülern können sich auch junge Berufstätige (mit Abschluss) noch bei der Polizei bewerben. Heidi Herpel steht für Auskünfte unter der Rufnummer 0591 87205 zur Verfügung. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen sind im Internet auf der Seite www.polizei-studium.de zu finden. Bewerbungsschluss ist der 6. Februar.

