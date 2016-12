Polizei: Zwölf Tote bei möglichem Anschlag in Berlin

dpa Berlin. Bei dem möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist die Zahl der Todesopfer nach Polizeiangaben von neun auf zwölf gestiegen. 48 Menschen liegen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern, wie die Polizei am frühen Morgen über Twitter mitteilte.